Scopre di essere l’unico passeggero del volo, e viene trattato come un re!

È incredibile pensare che una sola persona abbia avuto il privilegio di avere un intero aereo a propria disposizione. E’ successo davvero, ed il fortunato passeggero si chiama Paul Wilkinson, che recentemente ha volato con la compagnia aerea low-cost britannica Jet2 da Faro, in Portogallo, a Belfast, nell’Irlanda del Nord.

Quando Wilkinson si è presentato al gate, non c’era nessun altro passeggero in fila. Possiamo solo immaginare il momento di panico suscitato nel vedere il gate vuoto. Ma invece di cancellazioni o ritardi, ha ricevuto la migliore notizia che potesse mai immaginare: ebbene si, era l’unico passeggero del volo.

Non appena è salito a bordo dell’aereo, è stato accolto da un equipaggio più che sorridente e disponibile, che lo ha trattato come un re. Non per nulla è stato immediatamente soprannominato “King Paul” dai membri dell’equipaggio, offrendogli una serie di privilegi e attenzioni riservati di solito solo ai passeggeri degli aerei privati.

“King Paul” ha potuto sedersi dove preferiva e godersi un’esperienza di volo personalizzata e confortevole. Ha ricevuto la dimostrazione di sicurezza pre volo individuale, scattato foto con l’equipaggio e persino scambiato due parole con il comandante.

Insomma, un vero e proprio volo da sogno, che ha reso l’uomo protagonista di una delle storie di viaggio più incredibili di sempre. Sicuramente non tutti hanno la fortuna di essere i soli passeggeri di un aereo di linea, ma il pensiero di avere tutta quella comodità e attenzione a propria disposizione non può non suscitare un pizzico di invidia.

Ci piace anche immaginare come l’equipaggio si sia divertito a coccolare l’unico passeggero, che sicuramente si sarà comportato a bordo con l’aplomb di un vero monarca. Di sicuro King Paul non dimenticherà mai quella volta in cui ha avuto un aereo tutto per sé per sole 59 sterline.

Perché volare con un solo passeggero?

Sicuramente qualcuno avrà notato il lato poco sostenibile di un tale volo, considerando l’enorme impatto ambientale. Allo stesso tempo Jet2 non sarà stata proprio contentissima del risultato economico. Perché allora l’aereo ha comunque effettuato il suo volo? Le motivazioni possono essere diverse.

C’è chi dice che le compagnie aeree possono perdere i loro slot se non li utilizzano, e questi slot possono essere difficili da ottenere. E’ inoltre possibile che il costo del “parcheggio” dell’areo, più quello dell’equipaggio per un giorno in più di lavoro, sia superiore al costo del volo stesso. In altri casi gli aerei devono comunque rientrare per i controlli di routine.

In questo caso il motivo è semplice. Secondo il Daily Mail un portavoce di Jet2 ha dichiarato che il volo di andata per Faro da Belfast era particolarmente affollato, con tanti vacanzieri diretti al sole del Portogallo. Quindi l’andata con l’aereo al completo ha coperto tutti i costi.

Lo stesso portavoce ha quindi concluso con un “Siamo lieti che il signor Wilkinson abbia potuto sperimentare il nostro pluripremiato servizio clienti in vero stile VIP”.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.