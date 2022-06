Sanlorenzo SP110: il primo yacht della gamma Smart Performance

Sanlorenzo SP110: Bernardo e Martina Zuccon firmano SP110, modello che fa entrare Sanlorenzo nel mondo delle barche sportive con la nuova gamma SP, Smart Performance. Il complesso ed entusiasmante progetto nasce da un incontro di abilità ed esperienze: lo Studio ha infatti collaborato a stretto contatto con Tilli Antonelli, un nome che ha fatto la storia della nautica, oggi manager sviluppo e prodotto di Sanlorenzo, e con l’architetto Piero Lissoni, che ha curato il décor.

Sanlorenzo SP110: caratteristiche

SP110 rientra in quella logica di ricerca tipologica che contraddistingue il lavoro di Zuccon. Si è partiti dall’idea dell’imbarcazione performante arrivando a creare stimoli nuovi, sia da un punto di vista stilistico e tecnico, che da un punto di vista funzionale ed ergonomico.

Con SP110 Sanlorenzo presenta per prima volta una imbarcazione sportiva, dove però si ritrova in quel fil rouge che collega tutti i prodotti del marchio. SP110, che sarà costruita in carbonio e vetroresina, è estremamente, minimalista in ogni dettaglio.

Il tema minimalista si ritrova in tanti aspetti dell’imbarcazione. Ad esempio, nelle prese d’aria, che sono state nascoste, con gioco stilistico che accompagna la curvatura del vetro. Così come l’àncora che non si vede completamente, c’è soltanto un taglio a estrema prua che darà la possibilità di utilizzarla.

Per quanto riguarda il layout degli interni, SP110 vede una zona giorno sviluppata su due differenti livelli che dialogano tra loro attraverso un sistema di doppie altezze. Il concetto minimalista è portato all’estremo nella poppa che si apre verso il mare: una terrazza che si distende completamente sull’acqua, in cui anche tutte le informazioni tecniche che riguardano la discesa della scala, la passerella, sono nascoste, non si vede nulla.

L’idea è di trasformare la barca tra il movimento e la staticità: nel movimento questo oggetto è ermetico, chiuso, compatto, l’attenzione è tutta sulla performance aerodinamica e idrodinamica per poi, invece, aprirsi nel momento in cui la barca è alla fonda. Dal pozzetto poi si apre un portello da cui si generano le scale per raggiungere la spiaggia per la discesa a mare e si configura in molti modi diventando un’area molto ricca e vivibile.

SP110 è il primo yacht della gamma SP, nata con l’obiettivo di rendere uno yacht performante, a motore, che diversamente sarebbe in forte contrasto con qualsiasi principio di sostenibilità, un gioiello di efficienza tecnologica ed energetica. Lo “Smart Performance” Yacht. Ciò è reso possibile grazie ad una serie di accorgimenti quali l’impiego di materiali alleggeriti, la scelta di elettro componenti con un’altissima classe energetica ma anche la progettazione di una speciale carena le cui geometrie hanno consentito un’ottimizzazione del coefficiente di resistenza all’acqua e la scelta di motori sensibilmente più performanti per peso e consumo.

