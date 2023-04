Orari SBK Olanda 2023 in diretta su TV8, SKY e NOW

Gli orari SBK Olanda 2023 per vedere le gare il 22 ed il 23 Aprile in diretta su TV8, SKY e NOW. Dopo le prime due tappe del campionato Superbike in Australia e Indonesia, la competizione approda in Europa per il terzo round dell’anno.

Il programma del weekend

Per non perdervi nulla dell’azione in pista durante il terzo weekend della Superbike, ecco gli orari per seguire l’evento dal venerdì alla domenica. L’appuntamento olandese sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e NOW, mentre Superpole, Gara 1 e Gara 2 saranno trasmessi in diretta sul digitale terrestre di TV8.

L’azione inizia venerdì con la prima sessione di prove libere alle 10:30, seguita dalla seconda sessione alle 15:00. Sabato mattina ci saranno le ultime prove libere alle 09:00, seguite dalle qualifiche alle 11:00. La Superpole, che determinerà la griglia di partenza per la prima gara, inizierà alle 14:00.

La prima gara si terrà sabato alle 16:00, mentre la seconda gara è programmata per domenica alle 14:00. Come sempre, gli appassionati potranno seguire l’azione in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro su TV8. Inoltre, per coloro che non saranno in grado di seguire le gare in diretta, ci saranno repliche sul digitale terrestre su TV8.

Il Round di Olanda ad Assen

Assen è un circuito iconico che ha ospitato ben 30 gare del campionato del mondo Superbike nel corso degli anni. Con le sue curve veloci e impegnative, è una sfida per i piloti, ma anche uno spettacolo per gli spettatori. La pista è lunga 4,5 km e comprende 18 curve, con alcune delle curve più famose del motociclismo, tra cui il leggendario “Ramshoek” e “Geert Timmer Bocht”.

La terza tappa del campionato del mondo Superbike ad Assen promette di essere una gara emozionante, con molti piloti che cercheranno di sfidare Bautista e la sua Ducati. Con la stagione ancora iniziata, c’è ancora molto da scoprire e molte sorprese potrebbero essere in serbo per noi. Quindi non perdete l’azione e seguite tutti gli appuntamenti del weekend della Superbike ad Assen.

Orari SBK Round Olanda 2023 su TV8, SKY e NOW

Il round di Olanda sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Qui sotto la programmazione completa.

Venerdì 21 aprile

Ore 10.25: FP1 Superbike

Ore 14.55: FP2 Superbike

Sabato 22 aprile

Ore 9.40: Superpole Supersport 300

Ore 10.20: Superpole Supersport

Ore 11.05: Superpole Superbike

Ore 12.35: Race 1 Supersport 300

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Race 1 Superbike

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Race 1 Supersport

Domenica 23 aprile

Ore 10.45: pre gara

Ore 11: Superpole Race Superbike

Ore 11.15: post gara

Ore 12.25: Race 2 Supersport

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Race 2 Superbike

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Race 2 Supersport 300

I nostri consigli in libreria:

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.