Nuova Fiat 600: ecco il primo video ufficiale

La nuova Fiat 600 è pronta a fare il suo debutto ufficiale, anche se la sua immagine è ormai di dominio pubblico. Nonostante non sia stata ancora svelata in modo istituzionale, il crossover torinese si è già mostrata in diverse occasioni.

Un nuovo video diffuso direttamente da Fiat per celebrare l‘Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana ci offre uno sguardo più ravvicinato alla Fiat 600e elettrica. Nel video intitolato “Open Doors”, la Fiat 600e attraversa città come Hiroshima, Buenos Aires, Accra e Gerusalemme, accogliendo a bordo persone provenienti da diverse culture prima di raggiungere Roma.

Sebbene non ci sia ancora una data, a questo punto possiamo immaginare che la presentazione ufficiale della nuova Fiat 600 sia imminente. Il nuovo crossover dovrebbe essere basato sulla stessa piattaforma della Jeep Avenger, condividendo molte delle sue tecnologie.

Saranno disponibili diverse opzioni di motorizzazione, tra cui il motore 1.2 turbo benzina da 100 CV e il motore elettrico da 156 CV alimentato da una batteria da 54 kWh, già presenti sulla cugina americana.

Grazie alle anteprime condivise sui social media dal CEO della Fiat, Olivier Francois, possiamo dare un’occhiata al cruscotto della nuova Fiat 600, che si conferma simile a quello della Avenger, pur ovviamente con alcune differenze stilistiche. Al centro del volante campeggia orgogliosamente il logo 600. La Fiat 600 presenta un design che richiama la sua parentela con la Fiat 500, sia nelle forme esterne che nell’abitacolo, con un quadro strumenti rotondo e una plancia dalle forme sinuose.

