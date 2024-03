La Fiat 500e potrebbe avere una variante a benzina

Anche se non c’è nulla di certo, Fiat potrebbe introdurre una variante a benzina per la Nuova 500, al momento disponibile solo elettrica.

Se ne vociferava già ai tempi del lancio, quattro anni fa quando la 500 elettrica fu presentata. Ma ora l’ipotesi di dotare la Nuova 500, in gergo “500 elettrica” appunto”, di varianti endotermiche torna a far parlare di sé.

Al momento, infatti, Fiat prevede di interrompere la produzione dell’attuale 500 ICE (la generazione presentata nel 2007) a luglio 2024. Tuttavia, dato che alcuni mercati non sono ancora pronti per l’elettrico, e Fiat sta subendo un calo della domanda per il modello, la fine della produzione del vecchio modello potrebbe aprire alla possibilità di un motore a benzina per quello nuovo.

Come sarà la Nuova 500 a benzina?

Per ora nulla né di certo né di ufficiale, ma possiamo ipotizzare come potrebbe essere. Le dimensioni sarebbero naturalmente le stesse, ma potrebbe cambiare sotto l’aspetto strutturale.

Il ritorno dell’albero di trasmissione, per esempio, comporterebbe anche il ritorno di un pavimento più alto nella parte centrale, togliendo il comodo pavimento piatto che distingue il modello elettrico e lo rende molto comodo. Molto probabilmente, inoltre, potrebbe fare ritorno il pomello del cambio, visto che quasi sicuramente il modello d’ingresso sarebbe con cambio manuale, togliendo qualche vano di spazio tra i due sedili anteriori.

Sarebbe però un bene che ci fosse una variante a benzina aggiornata, visto che c’è un abisso tra le finiture e l’infotainment della Nuova 500 e quelle dell’attuale 500 endotermica, che sente certamente la sua carriera ultradecennale sulle spalle, specie per quanto riguarda la sicurezza.

Non sappiamo quale possa essere il motore. Dato che la Fiat 500 è un modello pre-Stellantis, non sorge sulla piattaforma CMP come altre vetture più recenti. Tuttavia, non è da escludere che possa comunque godere del 1.2 benzina PureTech da 100 CV che già equipaggia la 600; oppure potrebbe riproporre il Multijet Hybrid del modello attuale, magari più aggiornato.

Questo potrebbe portare a un abbassamento del prezzo, anche se la 500 in generale è una citycar piuttosto costosa anche nelle sue versioni a benzina. Ipotizziamo un prezzo di partenza intorno ai 18.000 €, ma non è da escludere che le versioni più ricche raggiungano i prezzi della 500 elettrica, come succede sul modello attuale.

Copyright Image: Sinergon LTD