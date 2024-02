La Fiat 500 “Collezione 1957” è più di una semplice edizione limitata: è un omaggio vivente alla storia, al design e all’innovazione che hanno reso la Fiat 500 un emblema globale. Con soli 1957 esemplari disponibili, questa serie speciale unisce il fascino retrò con le più moderne tecnologie, offrendo una combinazione unica di stile, comfort e prestazioni.

Nel 1957, FIAT introdusse un’icona che avrebbe segnato la storia dell’automobilismo: la Fiat 500. Sinonimo di motorizzazione di massa in Italia e ambasciatrice del “Made in Italy” nel mondo, questa piccola grande auto ha attraversato decenni diventando molto più di un semplice mezzo di trasporto. Oggi, per celebrare l’amore e la passione che legano il mondo a questa leggendaria vettura, Fiat lancia la “Collezione 1957”, una serie speciale e limitata destinata ai collezionisti e agli amanti della 500, con solo 1957 pezzi disponibili.

La “Collezione 1957” della Fiat 500 incarna un perfetto connubio tra eleganza e caratteristiche distintive. Il modello si presenta con una carrozzeria bicolore Bianco Gelato e Verde Rugiada, arricchita da una capote Beige e nuove linee di bellezza Argento, che insieme ai cerchi in lega da 16″ bianchi diamantati, evocano lo spirito e il fascino dell’epoca.

Le calotte degli specchietti retrovisori cromati e la terza luce con serigrafia celebrativa rendono omaggio all’eredità dell’auto, colmando il divario tra il 1957 e il 2024. Gli interni sono altrettanto affascinanti, con sedili in colore avorio con inserti in pelle Frau e il caratteristico logo “One Of 1957” ricamato, plancia in legno e targhetta numerata dedicata sul tunnel centrale.

Questa esclusiva edizione limitata non si limita solo all’estetica, ma include nella dotazione standard anche dettagli cromati, fari DRL a Led, fendinebbia e un display digitale TFT da 7″a colori nella strumentazione. Le funzionalità di connettività sono di livello avanzato grazie a Mopar Connect. Dotata di un motore 1.0 Hybrid da 70 cavalli, abbinato a un cambio manuale per il mercato europeo, di un motore da 1.2 litri da 69 cavalli abbinato al cambio robotizzato MTA per il Giappone, la Fiat 500 Collezione 1957 è un omaggio senza tempo all’artigianato e all’innovazione automobilistica.

La Fiat 500 ha saputo reinventarsi mantenendo il suo status di icona. Dall'”originale” del 1957 alla rivoluzione sostenibile della Terza Generazione del 2020, la Fiat 500 continua a conquistare il cuore di milioni di automobilisti in tutto il mondo.

