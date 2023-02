Bottecchia Follow Your Instinct 2023: la tecnologia di ultima generazione si unisce al mondo del mountain biking Bottecchia, amplificando il divertimento e le prestazioni sui diversi trail. Full e front di ultima generazione potenziate da sistemi di assistenza che danno vita e mezzi in grado di portarti più lontano, più a lungo.

Bottecchia Follow Your Instinct 2023: Infinity, caratteristiche

Con la collezione Follow Your Instinct 2023, arriva Infinity, la nuova batteria da 900 Wh che assicura un’autonomia senza precedenti. Grazie alle celle di ultima generazione 21700, è possibile raggiungere una capacità maggiore senza aumentare lo spazio di ingombro. Questo permette di avere le dimensioni e il peso di una normale batteria che Infinity permette di raggiungere un’autonomia reale oltre 200 km, assicurando prestazioni e divertimento di lunga durata.

Infinity viene abbinata alla motorizzazione Oli Sport Plus che sviluppa una coppia di 85 Nm e viene equipaggiato sui prodotti mountain/sport. Questo motore esprime tutta la potenza possible per chi non vuole porsi limiti. L’assistenza stupisce fin dalla prima pedalata e si adatta perfettamente su qualsiasi percorso permettendo cosi all’utilizzatore di concentrarsi sulla guida offrendo sensazioni inimmaginabili. Con 5 livelli di potenza il sistema permette di gestire l’assistenza nel migliore dei modi garantendo presentazioni eccezionali per affrontare qualsiasi tipo di percorso.

I modelli 2023 equipaggiati con Infinity sono: Avok, Hydron Urban, Hydron e Crossover.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.