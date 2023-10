Tankoa My Grey: la nuova definizione del concetto di lusso

Tankoa My Grey è il nuovo 50 metri, quinto esemplare della serie di grande successo S501, con stile esterno firmato da Francesco Paszkowski e un design interno contemporaneo opera di Giorgio Cassetta. Altamente personalizzato e costruito meticolosamente secondo gli standard più elevati propri del cantiere italiano, Grey è l’unità inaugurale nella versione S501 “Evo”, ossia un’evoluzione nel design originale che presenta alcune migliorie in termini di specifiche tecniche, attrezzatura e comfort.

Tankoa My Grey: caratteristiche

Tra queste, ad esempio, i ponti principale e superiore ora presentano meno montanti nelle finestre, con conseguenti vetrate più ampie. Inoltre, il sundeck è stato ampliato di ben 10 metri quadri rispetto ai modelli precedenti. Le quattro cabine del ponte inferiore, dal canto loro, sono state ottimizzate per fare in modo che ognuna potesse ospitare una singola finestra più grande, rispetto alla disposizione precedente con due finestre più piccole, assicurando così un significativo ingresso di luce naturale.

La disposizione a tre ponti è simile a quella delle unità precedenti della serie S501. Il ponte principale comprende un salone e una sala da pranzo open space con finestre a tutta altezza, mentre nella parte anteriore si trova una suite VIP e la cabina armatoriale a tutto baglio con cabina armadio. Quest’ultima vanta non uno, ma due balconi asimmetrici abbattibili su ciascuna fiancata.

Sul ponte inferiore ci sono quattro lussuose cabine degli ospiti con bagno privato (due VIP e due con letti singoli), mentre la sezione anteriore del lower deck è dedicata a una grande cucina e ai servizi, tra cui la mensa dell’equipaggio e alloggi per 9 persone. Naturalmente, l’equipaggio ha scale e passaggi separati per garantire la massima privacy degli ospiti.

Il ponte superiore dispone di un ampio ponte di poppa dedicato al pranzo en plein air. All’interno, il salone panoramico funge da sala multimediale e salotto con un angolo bar e una TV LG Signature. A proravia della timoniera si trovano un divano rivolto verso prua e una grande piscina circondata da prendisole, dove l’armatore ha richiesto anche uno spettacolare schermo cinematografico da 144 pollici ad alta definizione adatto alla visione all’aperto. Grey è dotato di un sistema audio top di gamma progettato dal premiato marchio anglo-francese Focal & Naim.

Il sundeck è progettato per gli amanti della vita al sole, dotato di lettini e di una seconda grande piscina, insieme a una zona ombreggiata sotto l’hardtop per pranzi all’aperto con tavoli a scomparsa. Vi è anche un’unità cucina-bar combinata realizzata in alluminio verniciato e teak nero, con una lastra di agata nera retroilluminata, la più grande mai installata su uno yacht.

Posizionato dietro la sala macchine, ecco un garage per tender a carico laterale e un ampio beach club con piattaforma di poppa ribaltabile, attrezzatura da palestra, un day head e un hammam.

Cassetta e il suo team hanno ripensato tutto il layout, rompendo alcuni degli angoli tradizionali a 90 gradi delle paratie con simmetrie spezzate, abbinate a una vasta selezione di materiali esclusivi, come il legno di palissandro fiammato naturale, il rovere europeo, l’eucalipto, il marmo Palissandro Bluette, il marmo Striato Olimpico, il marmo Breccia Oniciata e una sorprendente quarzite Blue Macaubas.

La raffinata artigianalità è evidente nelle pelli intrecciate tipo sella e nei soffitti personalizzati, nelle straordinarie stoffe di Armani, Rubelli, Dedar, Filippo Uecher e Mariaflora, e nei rivestimenti in pelle che si abbinano al sorprendente sistema audio migliorandone l’acustica. Il pacchetto si completa con sistemi di illuminazione personalizzati di alta gamma realizzati da Luce5 e un progetto di luci concepito per enfatizzare i contrasti e accentuare le palette dei colori interni. Infine, lo yacht ospita una collezione di opere d’arte appositamente selezionate.

Con la potenza fornita dai due motori principali Man, Grey raggiunge una velocità massima di 17,5 nodi e una velocità di crociera di 16 nodi, offrendo un’autonomia di crociera di 4.000 miglia nautiche a 11 nodi.

