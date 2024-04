Volkswagen ID. Code: il nuovo suv design, la concept car

Volkswagen ID. Code è la concept car che svela una nuova generazione di suv completamente nuova, sia per il suo design ch per la sua tecnologia.

Con le sue superfici estremamente definite e fluide, la nuova Volkswagen ID. Code ricorda più una Gran Turismo che un suv di cinque metri. La concept car a trazione elettrica può essere guidata sia in modalità convenzionale che in modalità autonoma di livello 4.

Il design della carrozzeria della ID. Code, definito e snello, è un’interpretazione dinamica e futuristica del suv di domani, che con le sue superfici fluide, i passaruota imponenti e un look orientato alla tecnologia pone accenti completamente nuovi. I passaruota incorniciano le superfici delle porte, dalle linee straordinariamente pulite, trasformandosi in un elemento di design dominante.

La ID. Code è stata concepita proprio per la guida completamente automatizzata di livello 4. Se il conducente attiva questa modalità, diventa un passeggero: può leggere, conversare, navigare online, guardare un film o fare qualsiasi altra cosa. Per realizzare questa funzione di pilota automatico, Volkswagen ha integrato sistemi di sensori, luci, telecamere e visualizzazione, che consentono una comunicazione a tutto tondo con l’ambiente circostante. I sistemi e la trazione sono alimentati non solo da una batteria agli ioni di litio, ma anche da un sistema fotovoltaico integrato nel tetto trasparente Energy Roof.

La concept car è la prima Volkswagen a comunicare e interagire a tutto tondo con l’ambiente circostante sfruttando i suoi esterni. La ID. Code può essere considerata come un avatar digitale che reagisce agli altri utenti della strada e fornisce ai suoi occupanti numerose informazioni e feedback. Per farlo, anteriormente la ID. Code è dotata di un sistema di illuminazione intelligente: la Light Cloud con 3D-Eyes interattivi (la barra luminosa trasversale sotto il cofano anteriore) abbinata a un display a led integrato. All’avvicinamento del guidatore, i sistemi si attivano. La ID. Code avvia una sequenza di benvenuto visiva e acustica e fornisce direttamente al conducente e agli altri passeggeri le previsioni meteo aggiornate relative alle due ore successive.

Le fiancate presentano un’altra novità: nelle superfici dei finestrini sono integrate le cosiddette Smart Window con display parzialmente trasparenti. Non appena il conducente si avvicina, sui display del corrispondente finestrino anteriore compare un avatar basato sull’IA che gli fornisce subito importanti indicazioni. Lo stesso avatar trova impiego anche nell’abitacolo, fungendo da copilota modello, che supporta il conducente e assiste tutti i passeggeri con informazioni di ogni tipo.

Gli interni accolgono i passeggeri in un ambiente in stile lounge altamente versatile e collegato online, con un equipaggiamento che rende i viaggi più piacevoli e confortevoli che mai. I materiali di altissima qualità, ecologici e senza componenti di origine animale, nonché il sistema audio high-end, l’illuminazione d’ambiente e la climatizzazione garantiscono il comfort di viaggio di un jet privato.

Fonte: Volkswagen

Copyright Image: Sinergon LTD