Columbus Yachts Atlantique: varato il My Night Fury II

Columbus Yachts Atlantique: il brand di Palumbo Superyachts, annuncia il lancio di una nuova linea votata all’eleganza e alla versatilità. Primo di una serie di 3 barche, il Columbus Atlantique 43m rispecchia appieno la filosofia progettuale, ideata da Hot Lab, “Architecture for Voyagers”, un connubio di elementi stilistici, progettuali e funzionali dedicati al viaggiare per mare godendo appieno ogni singolo momento passato a bordo.

Hot Lab ne ha infatti curato sia il design esterno che gli interni spingendo al massimo livello l’interazione degli spazi con l’ambiente marino. La silhouette dello scafo ricorda i panfili a vela di altri tempi e la zona di poppa, con la sua grande piscina panoramica, si trova a soli a 50 cm dall’acqua.

Columbus Yachts Atlantique: caratteristiche e design

Atlantique 43 è una barca pensata infatti in funzione dell’armatore e della sua famiglia, caratterizzata da ampie aree esterne che creano un unicum con i generosi spazi interni. Dalle zone interne del main e dell’upper deck il contatto con il paesaggio circostante è totale. Le linee esterne sono pulite ed eleganti, con un tocco di sportività come nelle auto granturismo italiane apprezzate in tutto il mondo.

La poppa velica del Columbus Yachts Atlantique è forse la sua area più caratterizzante. Molto scenografica la piscina centrale circondata da una seduta a C che si affaccia verso poppa. Il tutto è molto basso sull’acqua grazie alla scelta di “scavare” la zona poppiera, siamo infatti a 50cm dal mare e, grazie anche alle due ali abbattibili laterali, vi è la sensazione di avere un contatto diretto con l’ambiente esterno. Subito dietro, salendo di soli due scalini, vi sono due ampie sedute ad L rivolte verso poppa ed un tavolo espandibile che può ospitare fino a 12 commensali.

La zona cena del Columbus Yachts Atlantique è quindi stata spostata all’esterno, grazie alle vetrate laterali “windbreaker” chiudibili ed a quelle che si affacciano sul main saloon, si ha una sensazione di dentro/fuori molto fluida. La parte interna del main saloon è caratterizzata da due zone relax, la prima (più a poppa) è composta da un grande divano a C e da un piccolo divanetto adiacente all’ingresso, la seconda è pensata come un’area cinema grazie al grande divano che guarda verso una wall tv da 82’’.

Vi è inoltre la possibilità di aprire completamente le due vetrate scorrevoli presenti nella zona prodiera del main saloon. Il resto del ponte principale è diviso in più aree, andando verso prua a dritta troviamo la lobby principale con il vano scale, l’ascensore con doppia uscita, più avanti si accede ad un’area ospiti utilizzabile come piccola palestra o library.

La zona di sinistra prodiera del main è invece dedicata all’equipaggio, vi è infatti una pantry, una cold room, la laundry, la galley principale ed anche una crew mess. Completa il ponte la cabina del comandante con bagno en suite ed un secondo garage dedicato al rescue tender ed ai toys.

L’upper deck è il ponte dedicato principalmente all’armatore (nella versione a 6 cabine), caratterizzato da una terrazza poppiera completamente privata. Vi si accede infatti esclusivamente dall’appartamento armatoriale. Nella versione con sun deck è prevista una scala esterna per un accesso anche da poppa. L’ambiente interno presenta una suite con un letto king size che si affaccia verso poppa e circondata da vetrate a tutta altezza per una vista di 180° sull’orizzonte. Lo studio armatoriale, un grande dressing con un comodo vanity vista mare e bagno armatoriale, con vasca e doccia, completano questa area.

A prua troviamo una zona lounge esterna ed una seconda piscina circondata da prendisole. Il lower deck ospita da 5 cabine, 2 vip con bagno a murata, 2 twin ed una vip suite a tutto baglio. Dal corridoio a centro barca si accede ai ponti superiori sia tramite il vano scale principale che attraverso un comodo ascensore che collega tutti i ponti.

La zona prodiera del lower deck è dedicata all’equipaggio, vi sono infatti 4 cabine doppie, tutte con relativo bagno, ed una scala dedicata che porta alla seconda zona equipaggio sul ponte principale. Nella versione a 5 cabine del Columbus Yachts Atlantique, la cabina armatoriale si trova sul main deck e prevede 4 ampie cabine sottocoperta, tutte con bagno privato.

Il tender da 5,5m è alloggiato a poppa con garage nella murata di sinistra. A prua del main deck è stata ricavata un’ area per alloggiare sia il secondo tender (rescue boat) che due moro d’acqua.

Completano le caratteristiche di Atlantique 43m una serie di soluzioni eco-compatibili: come pannelli solari, depuratori d’acqua, sistema di propulsione a basso consumo di carburante, per fornire il minimo impatto negativo sull’ambiente e risparmiare costantemente energia.

Spinta da 2 Cat C32 Acert da 970kW, Columbus Atlantique 43 può raggiungere la velocità massima di 15,5 nodi e quella di crociera a 14,5 nodi.

Fonte Columbus Yachts

Copyright Image: Sinergon LTD