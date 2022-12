Wallypower58: lo yacht dalle linee pulite ed essenziali

A prima vista il nuovo wallypower58 sembra discostarsi dalle tipiche linee del brand, ma a uno sguardo più attento, risulta evidente che la sua raffinata estetica non è altro che la splendida eco di un’icona. I precedenti modelli wallypower si ispiravano principalmente al wallytender, prendendo spunto dal suo profilo angolare, dai wraparound fender e dallo scafo con scalino singolo, mentre il nuovissimo wallypower58, che può comunque considerarsi la naturale evoluzione del wallypower52, offre quell’eleganza sobria e quella purezza stilistica che caratterizzavano le forme del progenitore della linea, il celebre wallypower118, varato nel 2003.

Wallypower58: design praticamente perfetto

Nel design della sovrastruttura il wallypower58 unisce molte soluzioni che hanno reso celebri i più recenti modelli Wally, come le vetrate avvolgenti e senza montanti sul parabrezza, i passa uomo profondi che collegano prua e poppa e le ampie aree sociali che si affacciano sull’ambiente circostante restando, al tempo stesso, riparate da sole, vento e spruzzi. Le vetrate, oltre a offrire un vista panoramica unica per yacht di questa categoria, migliorano sensibilmente la sicurezza in navigazione, eliminando gli angoli ciechi.

Esempio di versatilità, il wallypower58 è l’all-around perfetto per garantire grande comfort in ogni condizione e a qualsiasi latitudine: il top del pozzetto si può aprire elettricamente per regolare la ventilazione, mentre l’area esterna coperta può essere climatizzata durante le ore più calde. In climi più rigidi il pozzetto può essere completamente chiuso.

Tra le dotazioni standard c’è l’ampio prendisole poppiero che, oltre a offrire molteplici opzioni di sdraio per quattro adulti, nasconde un ampio gavone per i water toys. Su richiesta si può montare un tendalino elettrico per riparare anche quella zona dal sole.

Grazie alle riconoscibili murate abbattibili, anch’esse di serie, le aree sociali raggiungono dimensioni inedite per yacht di queste dimensioni: ben 25 mq per la zona all’aperto di poppa e 12 mq per il pozzetto riparato e climatizzato.

A poppa del wallypower58 si può richiedere come optional la piattaforma idraulica che assolve una duplice funzione: permette di varare o alare con facilità e sicurezza una moto d’acqua o un tender fino a 3,25 metri di lunghezza e quando è immersa si trasforma in una piacevole e ampia zona “pied à l’eau” per vivere un’esperienza indimenticabile in acqua.

Come nei modelli wallytender, anche il wallypower58 è dotato di una passerella idraulica per l’imbarco e lo sbarco da poppa che funge anche da scaletta, in modo da avere un accesso all’acqua continuo e indipendente dalla piattaforma idraulica.

Layout flessibile

Su tutta l’area esterna il wallypower58 si contraddistingue per la grande flessibilità, studiata per rispondere a ogni tipo di esigenza degli ospiti: nel pozzetto, 12-16 persone possono accomodarsi nelle ampie sedute distribuite tra le due panche laterali e la parte del prendisole rivolta verso prua. A dritta, il tavolo aperto crea una comoda zona pranzo, che lascia libero il passaggio sul lato sinistro. La cucina, divisa in due sezioni, è configurabile a piacere, scegliendo tra un lungo elenco di opzioni, tra cui frigoriferi, icemaker, piani di cottura e vani stivaggio.

Negli interni, inondati di luce naturale che entra copiosa dall’alto, il concetto di modularità si accentua: la versione standard prevede un salone a tutto baglio con day head – completo di doccia separata – a sinistra. L’illuminazione naturale è garantita da un grande pannello di vetro incassato nel ponte principale. A prua, la cabina armatoriale vanta un letto queen-size e un bagno privato con doccia.

Chi sceglie la versione “flexi-guest” – che consente fino a quattro adulti di pernottare comodamente a bordo – avrà, invece, una cabina ospiti sul lato sinistro a mezza nave con accesso diretto al day head, mentre la zona lounge si troverà a dritta. Questa disposizione risulta particolarmente gradita agli armatori che solo occasionalmente hanno l’equipaggio a bordo, in quanto non sacrifica alcuno spazio ospiti a favore della crew.

Se invece la crociera prevede la presenza di un equipaggio a tempo pieno, al posto della cabina ospiti si può scegliere il layout con comoda cuccetta singola fissa (e servizi privati) a mezza nave. Questa configurazione del wallypower58 è ideale per chi volesse fare charter o per chi utilizza la barca come chase-boat per yacht di grandi dimensioni, in quanto offre una confortevole sistemazione fissa per l’equipaggio che non interferisce con gli spazi degli ospiti, compreso un wc dedicato a questi ultimi nel salone del ponte inferiore.

Prestazioni garantite

Wally ha equipaggiato il wallypower58 con il sistema Volvo IPS, che garantisce una transizione semplice per gli armatori che arrivano da un’imbarcazione più piccola con la stessa configurazione di propulsione. Il sistema è dotato di joystick, posizionamento dinamico e software Volvo di ormeggio assistito per facilitare le manovre.

Su questo nuovo modello, Wally ha optato per una configurazione tripla IPS a blocco più piccolo al posto della più grande e convenzionale unità doppia, al fine di conferire allo yacht un pescaggio più basso, un rapporto ratio/peso meglio distribuito e una maggiore ridondanza. Di conseguenza, gli armatori beneficiano di una gamma più vasta ed equilibrata di opzioni di motorizzazione, potendo scegliere tra le unità triple IPS700 e IPS800, entrambe sul blocco motore D8. Entrambi i profili garantiscono una velocità di crociera a lungo raggio ad oltre 30 nodi.

