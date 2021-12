Baglietto Yacht T52: venduto il quarto motor yacht della gamma

Sono sei le commesse da 40 a 52 metri acquisite nel 2021.

Baglietto Yacht T52: un successo senza precedenti quello della gamma T52, 52m in acciaio e alluminio di Baglietto, che vede la firma del quarto esemplare con consegna prevista per il 2024. La commessa è stata acquisita grazie al prezioso supporto di Marine Marketing in rappresentanza dell’Armatore. Con lo scafo no. 10245 sono 6 le imbarcazioni dai 40 ai 52 metri vendute dal cantiere spezzino nel solo 2021.

Il progetto disegnato da Paszkowski è un perfetto mix tra lo stile unico e distintivo della tradizione Baglietto, di cui riprende stilemi riconoscibili sempre attuali, e le richieste del mercato di oggi, come il contatto diretto con il mare o la ricerca della massima vivibilità, alle quali Baglietto ha risposto con soluzioni originali e all’avanguardia.

Baglietto Yacht T52: caratteristiche

E infatti, anche questo scafo conferma le innovazioni stilistiche introdotte nella gamma tradizionale Baglietto: la poppa aperta con un beach club disposto su 3 livelli è già diventata una signature feature del nuovo corso Baglietto, con la grande piscina che presenta la particolarità di una chiusura “a scomparsa”, grazie ad un pavimento con movimentazione up/down che permette di estendere ulteriormente lo spazio del ponte quando non in uso.

Come pure lo sky lounge sull’upper deck, apribile su 3 lati grazie alle finestrature a scomparsa totale a tutta altezza e che contribuiscono a mantenere il contatto con il mare anche all’interno. Infine, Il ponte sole lungo circa 24 metri non teme confronti sul mercato di imbarcazioni di dimensioni e volumi similari, e conferma la tradizione degli yacht dislocanti Baglietto.

Sono 13 le imbarcazioni attualmente in costruzione negli stabilimenti di La Spezia e Carrara. Nel 2021 Baglietto ha consegnato 3 imbarcazioni fully custom: i MY Run Away, PANAM ed il 54m C.

