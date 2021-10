Il terzo esemplare della linea dislocante porta la firma degli esterni di Francesco Paszkowski Design, mentre gli interni saranno curati da Studio Vafiadis.

Ancora solo su carta ma già un successo, quello del Baglietto T52, il terzo esemplare della linea dislocante disegnata da Francesco Paszkowski Design per gli esterni, mentre gli interni di questa unità porteranno la firma dello Studio Vafiadis. Si tratta della settima commessa in poco più di un anno per il cantiere spezzino, che conferma la validità delle scelte strategiche dell’azienda guidata dalla famiglia Gavio.

Baglietto T52: caratteristiche

Il T52 rappresenta pienamente il DNA del marchio di cui esprime la perfetta sintesi tra tradizione e contemporaneità, tra un family feeling intramontabile ed un’attualità rivoluzionaria che rende sempre distinguibile e unico lo stile Baglietto.

Come le sue sorelle, anche questo scafo conferma le innovazioni stilistiche che hanno decretato l’incredibile successo della linea: la poppa aperta con un beach club disposto su 3 livelli è già diventata una signature feature del nuovo corso Baglietto, con la grande piscina che presenta la particolarità di una chiusura a scomparsa, grazie ad un pavimento con movimentazione up/down che permette di estendere ulteriormente lo spazio del ponte quando non in uso.

Confermato anche su questo scafo lo sky lounge sull’upper deck, apribile su 3 lati grazie alle finestrature a scomparsa totale a tutta altezza e che contribuiscono a mantenere il contatto con il mare anche all’interno. Il ponte sole lungo circa 24 metri non teme confronti sul mercato di imbarcazioni di dimensioni e volumi similari, e conferma la tradizione degli yacht dislocanti Baglietto.

Sono 13 le imbarcazioni attualmente in costruzione negli stabilimenti di La Spezia e Carrara: oltre ai cinque T52, sono, infatti, in costruzione gli scafi no. 10235 di 38m, un Superfast 42 (scafo 10236) ed un Superfast 41 (scafo 10242) oltre a 4 modelli di DOM 133 oltre allo scafo 10226 in speculazione. Nel 2021 Baglietto ha consegnato 3 imbarcazioni fully custom: i MY Run Away, PANAM ed il 54m C.

