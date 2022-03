Per la prima volta Evo Yachts al Dubai International Boat Show 2022.

Dubai International Boat Show 2022 Evo Yachts, il brand del cantiere Blu Emme Yachts, fa il suo debutto al più grande e importante appuntamento nautico del Medio Oriente.

Al boat show in programma dal 9 al 13 marzo al Dubai Harbour sarà in acqua un esemplare di Evo R4, primo storico modello del brand, con design di esterni e interni di Valerio Rivellini.

Veloce day cruiser di 13 metri dalle linee scolpite e filanti, motorizzato con due Volvo IPS 650, Evo R4 ha conquistato grande interesse sin dal suo lancio per le rivoluzionarie sponde laterali di murata XTension, che si aprono idraulicamente in meno di 30 secondi, incrementando lo spazio fruibile del 40% e trasformando il pozzetto in una terrazza pieds dans l’eau di 25 metri quadrati.

La presenza al Salone fa parte della strategia di maggiore capillarizzazione del brand, basata sulla firma di nuove partnership e il rafforzamento di legami commerciali storici.

