Punto blu in Italia: dove sono e come trovarli

Il Punto blu è l’ufficio preposto a risolvere le pratiche inerenti al pagamento del pedaggio autostradale. Sono dislocati da tempo sul territorio nazionale, ma, specie negli ultimi tempi, non è così facile trovarli. La crescente digitalizzazione li sta infatti progressivamente eliminando, ma per alcune operazioni i Punti blu possono essere ancora molto utili, soprattutto quando si è in viaggio.

Ecco, quindi, una rapida guida sui punti essenziali: cosa si può fare in un Punto blu, ma soprattutto dove sono i Punto blu in Italia, gli orari d’apertura e come trovarli quando se ne ha bisogno.

Punto blu: a cosa servono

Il Punto blu è l’ufficio dove tradizionalmente ci si reca quando si verificano problematiche o questioni relative al pedaggio autostradale. Che spesso, dopo gli incidenti e le multe, sono il cruccio principale per gli automobilisti che viaggiano quotidianamente sulla principale rete viaria italiana. Ecco quali operazioni si possono fare in un Punto blu:

Saldare il mancato pagamento del transito al casello dell’autostrada ;

al ; Sottoscrivere un abbonamento Telepass , ritirare o cambiare il dispositivo, attivare un secondo dispositivo;

, ritirare o cambiare il dispositivo, attivare un secondo dispositivo; Attivare Autostrada in Europa per viaggiare in Francia, Spagna e Portogallo , oltre che in Italia ;

per viaggiare in , oltre che in ; Aderire a Sconto Moto , per usufruire di tariffe scontate in autostrada con le due ruote;

, per usufruire di tariffe scontate in autostrada con le due ruote; Attivare l’assistenza stradale in Italia o in Europa ;

in o in ; Acquistare una Viacard ;

; Ricevere assistenza o chiedere informazioni sul pedaggio autostradale;

o chiedere sul pedaggio autostradale; Contestare il mancato pagamento del pedaggio;

il del pedaggio; Denunciare fatti accaduti al casello, che spesso in Italia e all’estero è diventato un luogo teatro di curiosi fatti di cronaca.

Dove sono i Punti blu in Italia

In Italia i Punti blu sono molti meno rispetto al passato, anche e soprattutto a causa della diffusione di più pratici sportelli on-line e dei nuovi e più avanzati punti fisici aperti da Telepass. Ma questi uffici rimangono comunque numerosi. Gli orari di apertura? Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17,30. Ecco dove si trovano attualmente i Punto blu:

Novate Milanese

Bergamo città

Treviso Nord

Genova Sampierdarena

Bologna Casalecchio

Rimini Sud

Firenze Nord

Prato Est

Pescara Ovest

Area di Servizio di Feronia

Roma Sud

Roma città

Casoria – Napoli

Fuorigrotta – Napoli

Salerno

Bari Sud.

Come trovare un Punto blu?

Come trovare un Punto blu? Puoi consultare il sito di Telepass e visualizzare la mappa completa dei Punti blu in Italia, che contiene anche le informazioni sugli uffici che hanno chiuso.

I nuovi punti dedicati

Al posto dei tradizionali Punti blu che, come detto, sono sempre meno nel nostro Paese è possibile usufruire degli stessi servizi on-line sul sito di Telepass e nei nuovi Telepass Point e Telepass Store. Questi ultimi sono sicuramente uffici all’avanguardia, anche se non hanno di certo ancora la riconoscibilità e la tradizione dei cari e vecchi Punto blu…

