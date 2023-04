Louis Vuitton occhiali da sole 2023: svelata la nuova collezione sunglasses da uomo, LV Signature, una combinazione di modernità, stile e funzionalità. LV Signature, la collezione degli occhiali da sole dall’indiscusso fascino intramontabile, è realizzata con materiali leggeri dai dettagli discreti eppure inconfondibili, i quali celebrano la grande tradizione della Maison.

Per la primavera estate 2023, Louis Vuitton propone due nuove forme basilari, una rotonda e una quadrata, disponibili in acetato o in metallo. Tutti i modelli esibiscono le esclusive iniziali “LV” incisi sulle aste rifiniscono la creazione con un tocco in puro stile Louis Vuitton.

Ideati in una forma moderna, gli occhiali da sole in acetato LV Signature sfoggiano una palette di colori molto raffinata, che va dal classico nero alle tonalità innovative ma versatili del grigio o del miele trasparente per la forma rotonda, mentre per per la forma quadrata ci saranno anche due colorazioni in linea con la stagione quali il rosa e l’azzurro.

La montatura rotonda in acetato è disponibile in piccole e medie dimensioni per adattarsi perfettamente alla forma del viso. Le montature in metallo color argento dalla forma affusolata prevedono un ponte singolo (stile rotondo) o doppio (stile quadrato).

Gli occhiali da sole LV Signature saranno disponibili nei negozi della Maison e online dal 27 aprile.

