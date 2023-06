MotoGP Mugello 2023: è tutto pronto per il ritorno del Gran Premio d’Italia Oakley, uno degli appuntamenti più attesi del calendario MotoGP di ogni anno. I tifosi di motociclismo arrivano in Toscana da ogni angolo del mondo per vedere i piloti migliori darsi battaglia con l’obiettivo di entrare nella storia di questo sport. Oakley è orgogliosa di tornare anche nel 2023 in veste di title sponsor del Gran Premio d’Italia e di fornitore eyewear ufficiale del Campionato del mondo di MotoGP.

La presenza di Oakley è visibile in ogni momento e luogo dell’evento, con la sua influenza stilistica sia in pista che a margine della gara. Il Team Oakley presente al Mugello è composto da Marc Marquez, Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Per rendere onore alle straordinarie carriere di questi piloti e testimoniare il proprio supporto all’evento, Oakley ha creato uno speciale modello di occhiali per ciascuno di loro.

Il modello Marc Marquez Signature Series Sylas è un omaggio al pilota più giovane che abbia mai vinto un mondiale di MotoGP. L’ispirazione viene dall’asfalto e dal fumo scuro che i rivali si ritrovano davanti agli occhi mentre lui sfreccia inarrestabile, mentre il rosso intenso – scelto dallo stesso Marquez – rappresenta l’ardente passione e il fuoco che lo spingono verso e oltre il traguardo.

Dalla collaborazione con il pilota spagnolo che ha debuttato nel MotoGP nel 2015 è nato invece Maverick Viñales Signature Series Leffingwell. La montatura è declinata in un elegante grigio canna di fucile ispirato agli aerei e alla velocità vertiginosa che Viñales punta a raggiungere sulle due ruote.

Il design del modello Fabio Quartararo Signature Series Pitchman R si ispira al pilota da cui prende il nome, il primo francese a vincere il titolo in MotoGP nel 2021. Fabio ha preso spunto dal desiderio di crescere e migliorare nel suo sport, rappresentato dall’immagine di una fiamma lucente che si fa sempre più corposa.

Tutti e tre i modelli vantano lenti Prizm e hanno i loghi personali dei piloti incisi sulle lenti e sulle microbag personalizzate.

Oakley lancerà inoltre il nuovo MotoGP Sylas, occhiale creato per celebrare l’importante evento motociclistico. Le linee classiche della montatura, ispirate alla bandiera a scacchi, incontrano i movimenti dinamici di un motivo che ricorda il calore e l’adrenalina tipici delle gare motociclistiche. Il modello MotoGP Sylas, proposto in Matte Black con lenti Prizm Black, sfoggia un logo MotoGP inciso e una speciale microbag che permette di tenere al sicuro e pulire gli occhiali.

La campagna Oakley: tutte le immagini

