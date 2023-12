Marc Marquez debutterà sulla Ducati MotoGP il 20 gennaio 2024

Segnatevi sul calendario la data del 20 gennaio 2024 poiché sarà il giorno in cui Marc Marquez debutterà sulla Ducati Desmosedici MotoGP. Ad ufficializzarlo è stato il team Gresini Racing MotoGP con cui l’otto volte campione del mondo correrà la prossima stagione.

Il pilota spagnolo di Cervera è attesissimo all’esordio con la Ducati del Gresini Racing MotoGP, già provata nel Test Ufficiale di Valencia dopo l’ultimo Gran Premio del 2023, e con la quale aveva già fatto cose incredibili tanto da mettere il sale sulla coda ai colleghi compagni di marca, e non solo. Il giorno dopo la chiusura del mondiale 2023 le sensazioni di Marquez sono state subito molto positive tanto che ora tutti gli addetti ai lavoro sono impazienti di vederlo con i colori Ducati.

Always ready to dance. we start January the 20th. #TeamPresentation pic.twitter.com/FTSk9oZHsD

— Gresini Racing (@GresiniRacing) December 20, 2023