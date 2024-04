Orari MotoGP Spagna 2024 TV8 e diretta SKY e NOW

Gli orari e il programma completo del Gran Premio di Spagna 2024 di MotoGP, in programma a Jerez. Tutte le sessioni, dalle prove libere alle gare, su Sky, NOW e TV8.

Il Motomondiale 2024 prosegue con la tappa di Jerez, dove si disputerà il Gran Premio di Spagna di MotoGP. Le attività in pista iniziano giovedì con la conferenza stampa dei piloti alle 16:00, seguita dalle prime sessioni di prove libere previste per venerdì mattina. La Moto3 darà il via alle 8:55, seguita dalla Moto2 e dalle due sessioni di MotoGP, rispettivamente alle 10:40 e alle 14:55.

Il sabato è dedicato alle ultime sessioni di libere ed alle qualifiche, con la MotoGP che scenderà in pista per le qualifiche alle 10:45. Il pomeriggio, alle 14:55, vedrà l’emozionante Sprint Race, che offre punti preziosi e spettacolo garantito. La domenica è il giorno delle gare: la Moto3 parte alle 11:00, seguita dalla Moto2 alle 12:15 e dalla MotoGP alle 14:00.

Tutti gli eventi del weekend a Jerez saranno trasmessi su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e disponibili in streaming su NOW, con TV8 che alternerà dirette e differite.

Orari MotoGP Spagna 2024 TV8

Sabato 27 aprile in diretta

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race

Domenica 28 aprile

Ore 14.00: Moto3 – gara in differita

Ore 12: Paddock Live

Ore 15.15: Moto2 – gara in differita

Ore 17: MotoGP – gara in differita

Orari MotoGP Spagna 2024 SKY e NOW

Giovedì 25 aprile

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16.00: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.00: Social Media Rider

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 26 aprile

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 27 aprile

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 28 aprile

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: Moto3 – gara

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: MotoGP – gara

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 16.00: Race Anatomy MotoGP

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD