Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch: il lusso… su misura

Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch è il nuovo esemplare unico che mostra le possibilità di personalizzazione del programma Exclusive Manufaktur, che offre una vasta selezione di opzioni per la nuova Panamera, dai colori ai rivestimenti. Il programma Sonderwunsch di Porsche offre una consulenza personalizzata per la realizzazione di vetture uniche in base alle specifiche richieste dei clienti.

L’auto è un esemplare della nuova Panamera Turbo E-Hybrid, personalizzata con colori ad hoc e dettagli unici. Il team Porsche Exclusive Manufaktur ha eseguito un lavoro minuzioso sulla Turbo Sonderwunsch, utilizzando una finitura bicolore che si concentra sul Leblon Violet Metallic, una tonalità di viola creata appositamente con sfumature di castano.

Grazie a tecniche avanzate, il colore sfuma in nero nella parte inferiore del veicolo. I battitacco e i profili dello spoiler anteriore e posteriore sono di colore nero. Il tema cromatico è ripreso da proiettori, luci posteriori e finestrini oscurati, mentre i terminali di scarico sono in Bronzite.

La mano di vernice trasparente della Panamera Turbo Sonderwunsch contiene scaglie vaporizzate con vero oro che contribuiscono a creare un look esclusivo con effetto di profondità. La carrozzeria presenta inoltre gessature nel nuovo colore Avium Metallic con logo Sonderwunsch integrato.

Anche la superficie dei cerchi monodado da 21 pollici e le cornici dei finestrini laterali sono rifinite in Avium Metallic. L’artigianalità e l’attenzione per i dettagli sono evidenti nei loghi della sezione posteriore, rifiniti con particolare cura.

Porsche Exclusive Manufaktur, insieme a Porsche Classic, si dedica al restauro e alla valorizzazione di auto sportive uniche. Rilanciando il programma Sonderwunsch degli anni ’70, Porsche offre la possibilità di co-creare vetture personalizzate con il massimo della maestria artigianale e cura dei dettagli.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD