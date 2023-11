La Porsche Panamera 2024, giunta alla sua terza generazione, ridefinisce gli standard nel segmento delle berline di lusso e si distingue per l’eccezionale sportività, evidenziata da un’estetica profondamente rinnovata e da una gamma di tecnologie, che offrono un’esperienza di guida ancora più performante.

Porsche Panamera 2024: caratteristiche

La Panamera 2024 si presenta inoltre con sospensioni pneumatiche a doppia camera e doppia valvola, integrate nel sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori. Questa tecnologia avanzata assicura un perfetto bilanciamento tra comfort e prestazioni sportive, offrendo una guida fluida anche su terreni difficili, garantendo al contempo stabilità e maneggevolezza in condizioni di guida dinamica.

In aggiunta, per le versioni E-Hybrid della nuova Panamera è disponibile su richiesta il sistema di sospensioni attive Porsche Active Ride. Si tratta di un sistema che supera gli altri sistemi di sospensioni rispetto a tutti i parametri rilevanti, offrendo una varietà di scelta ineguagliata tra impostazioni confort e prestazionali. Questo sistema si basa su ammortizzatori attivi di nuova concezione, anch’essi con tecnologia a doppia valvola, ciascuno dei quali è collegato a una pompa idraulica azionata elettricamente.

Porsche Panamera 2024: motori

Porsche propone quattro efficienti powertrain E-Hybrid per la nuova Panamera. Tutte le varianti E-Hybrid beneficiano di maggiori prestazioni, autonomia di percorrenza ed efficienza. La Panamera Turbo E-Hybrid sarà disponibile al momento del lancio sul mercato. Il cuore del suo powertrain è un motore turbo V8 da quattro litri completamente rivisitato.

La potenza del motore elettrico di nuova concezione è di 140 kW (190 CV). Insieme, le due unità sviluppano una potenza di sistema di 500 kW (680 CV). La coppia di sistema raggiunge il valore di 930 Nm. Porsche ha integrato il motore elettrico nell’alloggiamento del cambio a doppia frizione PDK a otto velocità, ampiamente rinnovato.

La Panamera Turbo E-Hybrid scatta a 100 km/h in 3,2 secondi e registra una velocità massima di 315 km/h. La capacità della batteria è ora di 25,9 kWh. Ciò consente un’autonomia elettrica equivalente fino a 91 chilometri sul ciclo WLTP misto o 83-93 km sul ciclo urbano. Un nuovo caricabatterie in corrente alternata da 11 kW installato a bordo riduce il tempo di ricarica presso i punti di ricarica idonei a 2 ore e 39 minuti.

Al momento del lancio saranno disponibili anche le varianti Panamera e Panamera 4. Le modifiche alla pressione di sovralimentazione, alla portata dell’iniezione e alla fasatura dell’accensione ottimizzano le prestazioni del motore V6 turbo da 2,9 litri, che ora eroga 260 kW (353 CV) e 500 Nm di coppia, con un aumento di 17 kW (23 CV) e 50 Nm rispetto al modello precedente. Lo sprint a 100 km/h della Panamera viene così ridotto a 5,2 secondi e la velocità massima sale a 272 km/h, valori che per la Panamera 4 a trazione integrale raggiungono 4,8 secondi e 270 km/h.

Porsche Panamera 2024: interni

Esteticamente, la Panamera conserva le sue linee e le sue proporzioni distintive, con un design esterno che enfatizza ulteriormente la sua personalità sportiva. Il cockpit sviluppato secondo il concetto di Porsche Driver Experience è caratterizzato da un equilibrio ottimale tra comandi digitali e analogici e colloca le funzioni di input e output essenziali per la guida sull’asse del guidatore. La leva del cambio si trova direttamente a destra del volante. Anche il selettore di modalità per i programmi di guida Normal, Sport e Sport Plus e le levette di controllo dei sistemi di assistenza sono direttamente accessibili al guidatore.

Uno schermo opzionale per il passeggero consente a quest’ultimo di essere pienamente coinvolto nell’esperienza di guida. Lo schermo da 10,9 pollici visualizza i dati sulle prestazioni del veicolo su richiesta, consentendo inoltre di gestire il sistema di infotainment e supportando lo streaming video mentre l’auto è in movimento. Per evitare di distrarre chi è al volante, i contenuti che compaiono sul display del passeggero non sono visibili dal sedile del guidatore.

Esternamente, la Panamera Turbo E-Hybrid si distingue per il caratteristico sotto-paraurti posteriore con elementi diffusori verniciati e per l’esclusivo sotto-paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria. Sono inoltre presenti terminali di scarico cromati di colore bronzo scuro e cerchi mono-dado opzionali, che possono essere montati anche sugli altri modelli.

La tinta Turbonite, esclusiva per il modello Turbo, è utilizzata a contrasto per i profili dei finestrini laterali e per il logo Turbo sul portellone posteriore, oltre che per lo stemma Porsche sul cofano, sulle ruote e sul volante. Internamente, il colore Turbonite è abbinato a elementi in carbonio per ricreare un’atmosfera sportiva. Si trova, ad esempio, nel contagiri centrale del quadro strumenti e come colore dei comandi nella console centrale.

Porsche Panamera 2024: prezzi

La nuova Porsche Panamera può essere ordinata già da ora. La dotazione di serie è stata ampliata rispetto al modello precedente e comprende sospensioni pneumatiche a doppia camera e doppia valvola, proiettori a Led con tecnologia Matrix, il sistema ParkAssist, il selettore della modalità di guida sul volante, un alloggiamento raffrescato per lo smartphone con funzione di ricarica induttiva e un filtro per le polveri sottili ottimizzato con funzione di ricircolo automatico dell’aria supportata dal GPS.

Porsche propone la nuova Panamera a partire da 112.182 euro (Panamera 4 a partire da 116.431 euro), compresivi di Iva e equipaggiamento specifico. Il prezzo della Panamera Turbo E-Hybrid parte da 198.632 euro.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED