Ducati presenta la nuova collezione di abbigliamento per il 2024, una linea completa e ricca di prodotti, che è stata progettata per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati motociclisti.

La collezione 2024 include felpe, softshell, giubbini antipioggia, piumini e cappellini. Questi capi sono pensati per gli amanti del touring, dell’off-road e della guida sportiva, e combinano sicurezza e performance senza sacrificare lo stile. I capi tecnici, realizzati in collaborazione con aziende leader nel settore e materiali di alta qualità, garantiscono durevolezza e protezione.

La linea Racing introduce la tuta Ducati Corse K3 in pelle di canguro, creata da Drudi Performance e prodotta esclusivamente da Dainese per Ducati. Questa tuta è dotata di protezioni su spalle, gomiti, ginocchia e tibia, di inserti in acciaio per favorire lo scivolamento e di slider su ginocchia e gomiti. È predisposta inoltre per l’inserimento del paraschiena optional. Per garantire la massima libertà di movimento durante la guida, la tuta è costruita con un inserto elastico Tri-axial sulla schiena, di inserti elasticizzati nei punti di maggior costrizione e di colletto senza cuciture. Questa tuta, oltre a essere disponibile in versione standard, fa parte del programma Ducati SuMisura che permette la personalizzazione sia nel design grafico che nel fitting.

Sempre per l’utilizzo in pista, Ducati ha rinnovato anche il casco top di gamma Ducati Corse V7, realizzato da Arai, che unisce uno stile moderno e audace ad un look spiccatamente racing grazie anche al design esclusivo ispirato alla grafica del motore Desmosedici Stradale R. Completano il look gli stivali Ducati Corse V6 Air, in puro stile racing, che rappresentano il top di gamma in termini di prestazioni e sicurezza. Realizzati per un uso su pista, recepiscono le innovazioni derivate dai consigli tecnici dei piloti ufficiali del Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Tra le novità della linea Touring spicca il casco Strada Tour V5, ideale per i Ducatisti avventurosi. La sicurezza è garantita dalla calotta SFL (SuperFiber Laminate) e dalla calotta interna brevettata in EPS (Expanded Polystyrene) a densità differenziate, oltre che dalle nervature di rinforzo Hyper Ridge che circondano il fondo della calotta, aumentando la robustezza e abbassando il baricentro del casco. Dotato di Facial Contour System (FCS), il casco risulta più facile da indossare e garantisce al contempo una vestibilità più comoda e un’eccellente stabilità.

Per l’uso touring, Ducati propone anche i guanti Tour C5, sviluppati da Held, con un design versatile e la tecnologia 2 in 1 per adattarsi alle varie condizioni climatiche.

La linea Urban si arricchisce con il casco D-Attitude V2 e la giacca Flow C5, pensati per viaggi urbani e climi caldi, offrendo ventilazione e protezione. Il casco D-Attitude V2 è l’alleato perfetto per affrontare tragitti urbani e viaggi estivi. La calotta esterna rigida e la calotta interna brevettata in EPS a densità differenziata garantiscono comfort e protezione.

La giacca Flow C5, disegnata da Drudi Performance con blocchi di colore rosse e nero, è il capo per viaggiare con stile e praticità. Pensato per l’utilizzo estivo e nei climi più caldi, il capo è ventilato e dotato di membrana staccabile antipioggia e antivento H2Out.

La linea Sport vede l’introduzione dei caschi Ducati Theme V2 e D-Rider V2, entrambi disegnati da Drudi Performance, che uniscono design moderno, materiali leggeri e alta sicurezza.

La giacca Black Rider C2, sempre disegnata da Drudi Performance, offre un look grintoso per l’uso urbano, con protezioni Warrior Lite e pelle bovina trattata con PU idrorepellente. Completano la collezione gli stivali Speed Evo WP C2, sviluppati con Alpinestars, resistenti all’acqua e all’abrasione e adatti sia per l’uso su strada che in pista.

