Si filma a 270 km/h in autostrada e mette in rete il video, la Stradale lo becca: 850 euro e la sospensione della patente per un anno.

Un uomo di quarant’anni ha avuto la brillante idea di riprendersi mentre sfrecciava sulla superstrada A18, ben oltre il limite di velocità consentito. Di quanto? Parliamo di ben 270 km/h, come se stesse partecipando al Gran Premio di Monza. E probabilmente per festeggiare l’impresa ha immortalato il tachimetro e condiviso il video sui social media, come se fosse un trofeo da mostrare ai suoi follower.

Gli agenti, però, non sono rimasti a guardare. Attraverso un’analisi dei vari profili, la Polizia Stradale è riuscita a risalire all’identità del conducente spericolato. Risultato? Una multa salata di 850 euro e la sospensione della patente per un anno. Quindi, cari amici, se volete fare i fenomeni sulla strada e fare gli influencer in rete, pensateci due volte: i video finiscono anche nelle mani delle Forze dell’Ordine. Non ci vuole un genio per capirlo.

Codice della Strada: Le Sanzioni per Eccesso di Velocità

Il Codice della Strada è chiaro riguardo ai limiti di velocità. Quando sei al volante, ricorda sempre di rispettare questi limiti:

Massimo 50 km/h nelle strade urbane.

nelle strade urbane. Massimo 90 km/h nelle strade extraurbane.

nelle strade extraurbane. Massimo 130 km/h sulle autostrade.

Ma cosa succede se li superi? Ecco le multe e le pene accessorie previste dall’art. 142 del Codice della Strada:

Multa da 41 a 168 euro: Se superi il limite di velocità di poco, fino a 10 km/h (ad esempio, eri su una strada urbana a 58 km/h, dove il limite è di 50 km/h). Multa da 168 a 674 euro + riduzione di 3 punti sulla patente: Se superi il limite di velocità di almeno 11 km/h e fino a 39 km/h (ad esempio, andavi a 61 km/h su una strada urbana). Multa da 527 a 2.108 euro + riduzione di 6 punti sulla patente + sospensione patente da 1 a 3 mesi: Se superi il limite di velocità di almeno 41 km/h e fino a 59 km/h. Se hai già avuto una multa per eccesso di velocità negli ultimi due anni, la sospensione della patente aumenta. Multa da 821 a 3.287 euro + riduzione di 10 punti sulla patente + sospensione patente da 6 a 12 mesi: Se superi il limite di velocità di oltre 60 km/h. In questo caso, non c’è sospensione della patente, ma direttamente la revoca.

Ricordate: la strada non è un circuito da Formula 1. Rispettate i limiti e guidate in sicurezza!

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD