Chi parcheggia sui posti riservati ai disabili trova una multa che non dimenticherà facilmente...

Finalmente un giro di vite per una delle infrazioni più odiose al Codice della Strada: la sosta sugli spazi riservati ai disabili. Le sanzioni per la sosta sugli stalli degli invalidi sono state giustamente inasprite dal Decreto Infrastrutture del 10 settembre, in modo da cercare di tutelarli.

Una delle prime multe con i nuovi importi è stata cominata a Domodossola, dove la Polizia Locale ha applicato la sanzione relativa alla violazione dell’art.158 del Codice della Strada. All’automobilista incivile è arrivata quindi una multa da 115,50 euro da pagare entro 5 giorni, che aumenta a 165 euro e che arriva a 330 euro se non pagata entro 60 giorni.

Ma non è tutto, perchè l’automobile è stata rimossa dalla Polizia Locale, ed al trasgressore saranno tolti 2 punti dalla patente.

Speriamo possa essere “sufficiente” per contrastare un fenomeno troppo diffuso in Italia.

—–

