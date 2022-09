103 punti patente tolti in una volta sola: cos’ha combinato?

Un vero e proprio record, per un motociclista al quale in una volta sola sono stati tolti ben 103 punti della patente. La vicenda arriva da Brescia, dove una pattuglia della polizia locale stava facendo controlli di routine alle due di notte. Le cose hanno iniziato a mettersi male quando un motociclista ha ignorato l’alt degli agenti, tirando dritto.

Ne è nato immediatamente un inseguimento, durato per ben tre chilometri attorno alla città. Una volta fermato, l’uomo ha raccontato di essersi spaventato e di non essersi perciò fermato. Più probabilmente il 51 enne sapeva di avere una patente non in regola, ma fuggendo è riuscito ad accumulare una serie di infrazioni come la guida sotto effetto di stupefacenti, eccesso di velocità, mancato rispetto della precedenza, arrivando fino a quota 21 violazioni del codice della strada.

Morale della favola i punti tolti sono ben 103, ai quali è stata aggiunta una multa che, secondo le cronache locali, povrebbe essere di una cifra superiore ai 2.000 euro. Ma non finisce qui, perchè gli agenti hanno sequestrato il motociclo in modo da effettuare una perizia tecnica.

