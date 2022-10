Orari F1 TV8 oggi Singapore 2022 e la diretta SKY e NOW

Gli orari della F1 di oggi su TV8 del GP di Singapore 2022 trasmesso in diretta alle ore 14 su SKY e NOW. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Griglia di partenza F1 GP Singapore 2022

Le qualifiche hanno decretato la pole per il Leclerc che partirà a fianco di Perez. In seconda fila ci sono Hamilton e Sainz, mentre Verstappen partirà dall’ottava posizione e quindi in quarta fila.

Pos No Pilota Team Tempo 1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:49.412 2 11 Sergio Perez Red Bull Racing RBPT 1:49.434 3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:49.466 4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:49.583 5 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:49.966 6 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:50.584 7 10 Pierre Gasly AlphaTauri RBPT 1:51.211 8 1 Max Verstappen Red Bull Racing RBPT 1:51.395 9 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:51.573 10 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT 1:51.983 11 63 George Russell Mercedes 1:54.012 12 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:54.211 13 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:54.370 14 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1:54.380 15 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:55.518 16 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:56.083 17 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:56.226 18 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:56.337 19 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:56.985 20 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:57.532

Orari TV8 oggi F1 GP Singapore

Domenica 2 ottobre

Ore 16.30: Pre gara

Ore 18.00: Gara GP Singapore

Ore 20.00: Post gara

Orari F1 GP oggi Singapore dirette su SKY e NOW

Sky dedica alla programmazione del Gran Premio di Singapore la diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW.

Domenica 2 ottobre

Ore 10.40: Gara W Series

Ore 12.15: Sir Lewis Hamilton (Sky Sport F1)

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.00: Gara GP Singapore

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Ore 21.30: Sir Lewis Hamilton (Sky Sport Action)

