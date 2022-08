Orari F1 oggi TV8 Belgio 2022 con diretta su SKY e NOW

Tutti gli orari della F1 oggi su TV8 per il GP del Belgio 2022 trasmesso in diretta alle 15 su SKY e NOW. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2. Secondo il calendario F1, il prossimo appuntamento sarà per il GP di Olanda a Zandvort, nel weekend del 2/4 Settembre.

Nella classifica della F1 2022 del mondiale piloti e costruttori, Verstappen ha ben 63 punti di distacco su Leclerc che è secondo. L’appuntamento di oggi è sul circuito di Spa-Francorchamps, che è il più lungo tracciato utilizzato oggi in Formula 1. Un autodromo che da sempre offre grande spettacolo, perchè le le generose dimensioni della pista che permettono di tentare il sorpasso in diversi punti, garantendo battaglia tra i piloti per aggiudicarsi il primo posto del podio.

"Target accomplished" for Carlos Sainz 🎯 Watch all the key moments from qualifying at Spa #BelgianGP #F1 — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Le qualifiche sono state infatti fortemente condizionate dalle penalità che ben sette piloti su venti devono scontare oggi sulla griglia di partenza. La pole position è stata conquistata da Carlos Sainz mentre al suo fianco ci sarà Sergio Perez sulla Red Bull. Verstappen e Leclerc entrambi penalizzati per il cambio delle loro power unit effettuato ieri partiranno in 15esima e 16esima posizione.

La posizione dalla quale Sainz prenderà il via è la migliore possibile, ma il Gran Premio si presenta molto aperto. I piloti che partiranno più indietro potranno comunque rimontare, aiutati dalle caratteristiche del circuito che come abbiamo detto favoriscono i sorpassi. Da percorrere ci sono 44 giri, pari a 308,052 km.

Pubblichiamo qui sotto tutti gli orari del Gran Premio del Belgio in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta.

Orari F1 oggi TV8 Belgio 2022

Oggi Domenica 27 Agosto

Ore 18: Gara differita

Orari F1 GP Belgio dirette su SKY e NOW

Sky dedica alla programmazione del Gran Premio del Belgio la diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW.

Domenica 28 agosto

Ore 13.30: Paddock Live Gara

Ore 15.00: gara

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #qmskymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

