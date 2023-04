La favola della Fiat 124 abbandonata tornata in strada dopo 38 anni

Il video del lavaggio della Fiat 124 abbandonata rappresenta un esempio di come la passione e la determinazione possano far rivivere un’auto che sembrava destinata all’oblio. La Fiat 124 in questione era stata praticamente abbandonata in un garage per 38 anni e, come si può immaginare, aveva accumulato una quantità impressionante di sporco, ragnatele ed anche feci di animali (!).

Nel video, si può vedere l’opera di detailing di AMMO NYC, con abiti protettivi e utilizzando detergenti specifici per ripristinare l’aspetto e la funzionalità dell’auto. Inizialmente, l’attenzione è rivolta all’esterno dell’auto: il detailer rimuove i ragni e la sporcizia più grossolana, prima di utilizzare un getto d’acqua ad alta pressione per eliminare ogni traccia di sporco e polvere.

Successivamente, il lavoro si concentra sull’interno dell’auto, rimuovendo i sedili e utilizzando un detergente enzimatico per eliminare le macchie organiche e uccidere i batteri. Dopo aver pulito a fondo i tappetini, viene utilizzata aria compressa per rimuovere qualsiasi traccia di umidità o muffa, garantendo che l’auto sia igienizzata a fondo e sicura per la guida.

Ma non è finita qui, ovviamente. Viene posta molta attenzione anche sulla pulizia del bagagliaio e della capote, utilizzando prodotti specifici per rimuovere la sporcizia e ripristinare il tessuto. Infine, viene effettuata pulizia delle parti cromate e dei vetri dell’auto, utilizzando prodotti specifici per ripristinare la lucentezza originale.

Il video del lavaggio della Fiat 124 è un esempio di come la passione e la dedizione possano portare alla rinascita di un’auto youngtimer che sembrava perduta. AMMO NYC ha dimostrato ancora una volta che, con il giusto approccio e i prodotti giusti, è possibile pulire anche l’auto più sporca e trascurata, ripristinandone l’aspetto e la funzionalità. Inoltre, il video è un omaggio alla bellezza e all’eleganza delle auto classiche, dimostrando che anche dopo decenni di utilizzo, queste auto possono ancora essere apprezzate e ammirate per il loro design e la loro qualità costruttiva.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.