Asta record per un Case 30-60, primo trattore a valere più di un milione di dollari

Un trattore Case 30-60 restaurato è stato venduto all'asta per 1,47 milioni di dollari valore record mondiale per un trattore.

Cifra record per un trattore storico: Case 30-60 è il primo a superare il milione di dollari. Si, perché oltre al collezionismo di auto storiche, che nasce con la nascita dell’automobile, ora sono i trattori la nuova frontiera dei collezionisti.

La recente vendita record di un trattore storico restaurato per quasi 1,5 milioni di dollari rappresenta uno spartiacque nel piccolo ma crescente mondo dei trattori da collezione. Il Case 30-60 del 1913 è stato venduto da Aumann per la precisione a 1,47 milioni di dollari battendo il record stabilito nel 2019 quando un trattore Marshall Colonial Class C del 1910 è stato venduto per 535.000 dollari.

Perché storicamente è importante?

Mentre altri produttori di trattori avevano introdotto i loro impianti a benzina nei primi anni del 20° secolo, Case aveva costruito la sua reputazione sull’alimentazione a vapore. L’azienda iniziò a sviluppare i propri trattori con motore a benzina intorno al 1911, portando all’introduzione nel 1912 del Case 30-60, il primo trattore di produzione a benzina.

All’epoca costava 2.800 dollari, ovvero più di una Cadillac coupé, e rappresentava un investimento importante per qualsiasi agricoltore. Giustificato da un motore orizzontale a due cilindri raffreddato ad acqua da ben 30,9 litri per 30 cavalli alla ruota e il doppio alla cinghia.

Dei 543 che Case ha costruito e venduto, solo cinque sono noti per esistere ancora oggi. Tra questi, il modello che in un’asta del 2010 aveva stabilito il record con un valore 435.000 dollari.

