Günter Schachermayr ed il nuovo record di salto con la Vespa

Lo stuntman Günter Schachermayr conquista un nuovo record con un incredibile salto in Vespa da un trampolino sciistico, atterrando dopo 198,5 metri.

Se proprio qualche giorno fa abbiamo parlato del record della 24 ore su una Vespa 50 di Valerio Boni, è la volta di Günter Schachermayr, stuntman austriaco, a realizzare un nuovo record con una Vespa.

Schachermayr, noto per le sue audaci imprese con una Vespa, ha effettuato un salto da un trampolino per il salto con gli sci. L’evento si è svolto a Höhenhart, una località sciistica nel distretto di Braunau am Inn, in Alta Austria, dove è presente un trampolino che, con condizioni atmosferiche ideali, permette ai saltatori di planare fino a 45 metri d’altezza e coprire distanze di 200 metri. A differenza dei saltatori tradizionali che usano la neve, Schachermayr ha effettuato il suo volo su un campo erboso.

Per l’occasione, la Vespa PK 50 dello stuntman è stata equipaggiata con due sci Fischer Olympia lunghi 240 cm, modificati con cuscinetti a sfere per scivolare sull’erba e raggiungere la velocità necessaria per il decollo lungo i 45 metri della rampa del trampolino. Schachermayr ha utilizzato un sistema di volo Schmiedbauer Skiflyer, simile a quelli impiegati per le scene pericolose nei film o per il trasporto di passeggeri, certificato dall’ente tedesco TÜV per un peso massimo di 150 kg. L’inventore del dispositivo, Alois Wenger, era presente e ha gestito personalmente il sistema durante il volo.

L’atterraggio è avvenuto in maniera spettacolare, ai limiti delle barriere di sicurezza, su un cumulo di balle di fieno protetto da un telone. Schachermayr, visibilmente emozionato, ha descritto la tensione e l’emozione provate prima del salto, culminate in un atterraggio di successo dopo un volo di 198,5 metri. Questo nuovo record, destinato a entrare nel Guinness World Record come curiosità, segna un ulteriore traguardo nell’incredibile carriera dello stuntman.

