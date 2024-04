Valerio Boni ha percorso 1.233,075 km in 24 ore sul circuito di Terramar, stabilendo un nuovo record mondiale su una Vespa 50 cc.

Il nostro amico giornalista milanese Valerio Boni, specializzato nel settore motoristico, ha aggiunto un altro straordinario capitolo alla sua carriera con la conquista di un nuovo record mondiale. Al termine di un’estenuante maratona di 24 ore sul circuito storico di Terramar, situato nei pressi di Barcellona, Boni ha percorso 1.233,075 km con una Vespa 50 cc, superando di ben 305 km il precedente record detenuto dall’australiano Mark Brown.

Questo non è solo un successo personale, ma un omaggio alla resistenza e al design senza tempo dello scooter italiano. Quarantacinque anni fa, un giovane Boni aveva già tentato un’impresa simile, percorrendo 940 km, senza tuttavia chiedere l’omologazione del record al Guinness. Scoperto recentemente che esisteva una categoria specifica per i viaggi in 24 ore su scooter di 50 cc, Boni ha deciso di rivendicare ufficialmente il titolo che sentiva di meritare moralmente.

Il tentativo è stato realizzato seguendo le stesse modalità del primo: senza soste per rifornimenti, effettuati in movimento grazie a una tecnica ispirata al rifornimento “air to air” degli aerei. Nonostante una breve interruzione per un problema agli occhi, causato dalla polvere, Boni ha mantenuto una media superiore alla velocità necessaria, superando il vecchio record già prima dell’alba.

L’evento si è svolto su uno dei circuiti più affascinanti e storici, l’autodromo di Terramar, costruito nel 1923 e famoso per le sue curve sopraelevate. La scelta di questo tracciato non è stata casuale: oltre alle sue caratteristiche tecniche, Boni è stato attratto dalla coincidenza di anniversari significativi, inclusi i 100 anni dello stabilimento di Pontedera, dove la Vespa è stata prodotta sin dal suo debutto.

Con il sostegno di Epoca Motors e la collaborazione di esperti piloti di endurance, Boni ha dimostrato che anche a 65 anni si possono infrangere le barriere e stabilire nuovi standard nel mondo del motociclismo. Questo record non solo riconosce le sue capacità e la sua determinazione, ma celebra anche la Vespa, simbolo di eleganza e avventura, che continua a ispirare e a incarnare lo spirito di libertà e innovazione.

Prima di questo primato, Valerio Boni aveva già conquistato questi record, ad oggi imbattuti:

• Maggio 2021 – Castelletto di Branduzzo (Italia) massima distanza in 24 ore con una minimoto

• Maggio 2022 – Brembate (Italia) massima distanza in 24 ore con una moto offroad

• Ottobre 2022 – Zuera (Spagna) massima distanza in 24 ore con uno scooter elettrico

• Febbraio 2023 – Cremona (Italia) massima velocità con gli sci su asfalto al traino di un’auto

• Novembre 2023 – Cervesina (Italia) massima distanza in 24 ore con uno scooter elettrico in team

Copyright Image: Sinergon LTD