Milan Games Week 2023: date, biglietti, parcheggi

La Milan Games Week 2023 promette importanti cambiamenti, a partire dal motto scelto “Istant Future” e dall’evoluzione del nome in MGWCMX 2023, acronimo di Milan Games Week & Cartoomix 2023.

La fiera dedicata a videogiochi, e-sports, giochi da tavolo nonché manga, fumetti e animazione tornerà il 24, 25 e 26 novembre 2023 ai padiglioni 9, 11, 13 e 15 di Rho Fiera Milano, ed è già possibile prenotare i biglietti sul sito ufficiale. Al centro la cultura pop ma anche la Generazione Z, sempre più coinvolta nell’intrattenimento interattivo.

Milan Games Week 2023: le date e gli orari

La Milan Games Week & Cartoomics 2023 è aperta dal 24 al 26 novembre.

Gli orari saranno comunicati nelle prossime settimane.

Milan Games Week 2023: quanto costano i biglietti

Di seguito i biglietti:

Intero 1 giorno: 23 €;

Abbonamento 3 giorni: 65 €;

Ridotto 6-10 anni: 10 €;

Rare Pass: 45 €;

Epico: 109 €;

Leggendario: 129€;

Il Rare Pass include:

Badge Variant Raro;

T-Shirt MGWCMX Variant Raro;

Lanyard MGWCMX;

Fast Lane in ingresso;

Entrata anticipata 1 ora prima;

L’Epic Pass include:

Badge Variant Epico;

T-Shirt MGWCMX Variant Epico;

Lanyard MGWCMX;

Fast Lane in ingresso;

Entrata anticipata 1 ora prima;

Fast Lane area gaming;

Accesso alla lounge Epica;

Deposito gratuito;

Il Legendary Pass include:

Badge Variant Leggendario;

T-Shirt MGWCMX Variant Leggendario;

Lanyard MGWCMX;

Fast Lane in ingresso;

Entrata anticipata 1 ora prima;

Fast Lane area gaming;

Accesso alla lounge Leggendaria con catering;

Deposito gratuito;

Accesso all’area Vip Pit Stage;

Parcheggio interno gratuito;

Milan Games Week 2023: come arrivare

Arrivare alla Games Week è molto semplice. In auto si arriva tramite la A50 Tangenziale Ovest/A4 Venezia prendendo l’uscita Fieramilano o Pero-fieramilano, tramite la A8 Varese e la A9 Como. In metro, tramite la linea Rossa M1, fermata Rho-Fieramilano. Al polo fieristico arriva anche l’alta velocità, con il Frecciarossa, nonché treni Regionali, Regionali Veloci e le linee S5, S6 e S11 di Trenord.

Il parcheggio della fiera gode di circa 10.000 posti auto a pagamento, e alcuni posti gratuiti per le moto.

Le novità della Milan Games Week 2023

Il tema della Milan Games Week 2023 è un “eterno upload“, un evento che vuole essere manifesto di un eterno presente proiettato in un futuro in continua evoluzione, ed è questo che ha ispirato l’artista Tom Jilesen, illustratore e animatore olandese, nella realizzazione del visual ufficiale che va a rappresentare un vortice di individui interconnessi e definiti dalle loro passioni.

La grafica e l’immagine stessa dell’evento sono invece curate dal graphic designer siciliano Camara, che ha creato una rappresentazione visiva delle contrazioni MGW e CMX raffigurando uno shinobi, figura della mitologia giapponese famosa per agilità e velocità, e quindi in grado di rappresentare il dinamismo sia del mondo videoludico sia della fiera stessa.

Dove seguire la Milan Games Week 2023

La prima delle novità riguarda il trasferimento della fiera all’interno di nuovi spazi della fiera, per un totale di 38.000 mq, 8.000 in più rispetto alla scorsa edizione, distribuita in 4 padiglioni (9, 11, 13 e 15) che permetteranno a tutti di esplorare le aree della fiera e seguire tutte le attrazioni. L’evento sarà diviso tra:

Studios, che ospiteranno il meglio dell’intrattenimento tra le diverse community;

Electric Town, dedicato a quanto viene dall’oriente, non solo relativo ad anime, manga e videogiochi, ma anche cucina e gadget;

Gaming Zone, con centinaia di console per il free play.

A questi si aggiungono spazi per show, talk e panel su 6 palchi più il Central Stage per le arene dell’Esportshow.

Gli Heroes

La nuova identità della Milan Games Week 2023 è impreziosita anche dagli Heroes, creatori di storie e mondi, ospiti coinvolti nella definizione dell’evento. Ci sarà Patrice Desilets, Game Designer di Panache Digital Games che produce Prince of Persia; o, per avvicinarci al mondo dei motori, Sebastian Kalemba, a capo del team di Cyberpunk 2077 e ora Game Director in CD Project Red, che lo vede capo del progetto della trilogia di The Witcher.

