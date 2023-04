Vespa Primavera Color Vibe, la serie speciale 50, 125 e 150.

Tutti in Vespa con il mese di aprile che segna l’inizio dei Vespa Days, un periodo di offerte speciali dedicate ai modelli della gamma. Si tratta di un’occasione unica per soddisfare il sogno di diventare un vespista e scoprire tutte le novità del mondo Vespa, tra cui la nuova serie speciale Vespa Primavera Color Vibe. Questo modello, che presenta una livrea bicolore accattivante, fa il suo debutto negli showroom proprio in questi giorni.

Vespa Days

Fino al 30 aprile, l’immatricolazione è inclusa nel prezzo dei modelli della gamma Vespa Primavera e Vespa Sprint, nonché della nuova Vespa GTS 300, l’iconico “vespone” ancora più confortevole e tecnologico. Inoltre, grazie alla formula DreamRide, diventare un vespista è ancora più facile.

Si tratta di un servizio finanziario che consente l’acquisto di qualsiasi modello Vespa attraverso un’ampia gamma di piani di finanziamento personalizzabili e flessibili.

Vespa Primavera Color Vibe

La novità di questa stagione è la Vespa Primavera Color Vibe, un’omaggio all’anima colorata e spensierata di Vespa. Questo modello presenta una particolare livrea bicolore, con la scocca disponibile nelle tinte Arancio Color Vibe e Bianco Color Vibe, abbinata a una pedana poggiapiedi color Ottanio, una tonalità di turchese dal carattere forte e deciso.

La scocca è decorata con una originale “macchia” di colore a contrasto, bordata di nero, che percorre diagonalmente tutta la scocca attraverso le grafiche dedicate ai lati dello scudo e sulle fiancate. Gli esclusivi cerchi ruota, realizzati in una particolare finitura lucida metallizzata, e i fregi del tipico “cravattino” sullo scudo sono in Ottanio, mentre i dettagli sportivi sono in nero.

I prezzi

La nuova Vespa Primavera Color Vibe è disponibile nelle versioni 50, 125 e 150 cc, con l’indicazione della cilindrata che spicca in arancione sulle fiancate, a partire da 4.099 euro.

