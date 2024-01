Cupra City Garage Tour Milano: è stata inaugurata la tappa italiana di Garage Takeover, l’esposizione itinerante dell’artista TVBOY

che nelle prossime settimane si sposterà temporaneamente nelle più importanti città europee. La mostra, aperta al pubblico, rimarrà al Cupra Garage Milano fino all’8 febbraio.

La mostra itinerante di TVBOY in collaborazione con Cupra è un incrocio tra arte urbana e mobilità sostenibile. Questo tour europeo non è solo un’esposizione artistica, ma anche una piattaforma per il dialogo su temi come l’elettrificazione e la sostenibilità, un dinamico viaggio attraverso l’arte e la tecnologia.

Salvatore Benintende, noto come TVBOY, ha iniziato il suo percorso artistico a Palermo per poi stabilirsi a Barcellona oltre 13 anni fa. Oggi, è riconosciuto come uno dei principali esponenti dell’urban pop art contemporanea e un fervente sostenitore della democratizzazione dell’arte. Le sue opere, dipinte sui muri delle città, sono un manifesto del suo spirito ribelle e anticonvenzionale, e rappresentano il suo impegno nel risvegliare le coscienze attraverso l’arte.

Nel 2021, TVBOY entra a far parte della Cupra Tribe, condividendo con il brand una storia di valori comuni e aspirazioni future. Tra questi, l’amore per la città di Barcellona, l’impulso come motore delle proprie azioni e la volontà di ispirare le nuove generazioni. Per celebrare questa sinergia, TVBOY ha creato sei opere statiche, ognuna delle quali riflette elementi distintivi di Cupra, tra cui l’ambasciatrice e atleta Alexia Putellas, la cantante Rosalía, nonché temi come l’elettrificazione e la realtà virtuale.

La settima opera, definita “viva”, è stata realizzata durante una live performance all’inaugurazione della mostra e continuerà a evolversi nei diversi Cupra Garage in città europee come Barcellona, Berlino, Parigi, Madrid e Amsterdam.

Cupra City Garage Tour Milano: le opere di TVBOY per Garage Takeover

Nel marzo 2022, TVBOY ha reso omaggio ad Alexia Putellas, stella dell’FC Barcelona, con un imponente murales nella piazza Joanic di Barcellona. Quest’opera, oltre a celebrare i successi dell’atleta, come i Palloni d’Oro, è divenuta simbolo di resistenza e rinascita dopo essere stata vandalizzata con insulti sessisti. L’artista ha prontamente restaurato il murales, condannando fermamente l’atto vandalico e riaffermando il potere dell’arte come mezzo di espressione e di lotta contro il sessismo.

Un’altra opera di TVBOY è il ritratto di Santa Rosalia, apparso nel 2019 nel Fossar de les Moreres di Barcellona. Questa opera riflette sulla venerazione contemporanea di figure pubbliche, paragonandole alle icone religiose tradizionali. Santa Rosalia, patrona di Palermo, città natale di TVBOY, è rappresentata con elementi mistici, simboleggiando l’importanza culturale e spirituale di queste nuove icone.

La collaborazione tra TVBOY e Cupra ha portato alla creazione di “Eletric Impulse”, un’opera che celebra l’elettrificazione come chiave per una nuova era della mobilità. Questa reinterpretazione della “Creazione di Adamo” di Michelangelo evidenzia l’impegno del brand verso l’elettrificazione, un valore condiviso anche dall’artista.

“Im-Possible” è un’opera che incarna l’ottimismo di TVBOY, ispirata alla celebre frase di Nelson Mandela. L’artista utilizza la natura transitoria dell’arte urbana per trasmettere un messaggio di speranza e possibilità.

“L’amore ai tempi dei mondi virtuali” è una rivisitazione moderna del mito di Cupido, ed esplora l’intersezione tra realtà e virtualità. L’angelo dell’amore è raffigurato con una cuffia per la realtà virtuale, simbolo dell’evoluzione dell’amore nell’era digitale.

“Leo and Lisa” trasforma due icone rinascimentali in figure contemporanee, abbattendo il muro tra genio storico e cultura pop. Quest’opera avvicina figure leggendarie come la Gioconda e Leonardo da Vinci al pubblico moderno, creando un ponte tra passato e presente.

Infine “Totem” è l’opera dinamica che TVBOY completerà durante la mostra itinerante in diverse città europee. Quest’opera rappresenta la libertà creativa dell’artista e le sue radici nella street art, sottolineando la natura evolutiva dell’arte e la sua capacità di connettersi con diverse culture.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD