Nuova Cupra Leon: nuovo design e 8 motorizzazioni per tutti i gusti

La nuova Cupra Leon cambia nel design e ha un’offerta di 9 motorizzazioni, da 150 CV a 333 CV, dal benzina all’ibrido e al diesel.

A quattro anni dal lancio della nuova generazione, la prima unicamente a marchio Cupra seppur molto legata al modello Seat, la nuova Cupra Leon cambia totalmente. Mantiene la piattaforma e il telaio, ma il design è totalmente nuovo così come i contenuti.

E aumentano anche le motorizzazioni, 8 per entrambi i modelli e ben 9 per la versione hatchback, la più sportiva di tutte.

Il design della nuova Cupra Leon

La nuova Cupra Leon mira ad avere un design che stupisca, grazie a un continuo contrasto tra luci e ombre. Sia nella versione 5 porte che nella versione wagon, il DNA è completamente nuovo, il carattere più forte, la sportività maggiore. Adotta cioè il nuovo linguaggio stilistico del marchio, anticipato dalla Cupra Tavascan presentata a fine 2023, e che vede il frontale ispirato al muso degli squali, tanto per sottolinearne l’aggressività, e i fari anteriori a matrice di LED triangolari, con una grande griglia anteriore.

Dietro, i fati Coast to Coast che dal lancio caratterizzano il modello, e oggi tutte le Cupra, hanno un effetto 3D e ora integrano il logo che si fa a sua volta a LED.

Il design del portellone ha forma di “V”, per collegarsi con la parte più bombata del lato dell’auto. Il paraurti muscoloso bicolore mostra al contempo sofisticatezza, sportività e qualità, aiutando a abbassare visivamente l’auto.

Le proporzioni della nuova Cupra Leon, in entrambe le carrozzerie, sono enfatizzate da una selezione di nuovi design di cerchi in lega, che propongono fino a 9 diversi design tra 18 e 19 pollici. Nove anche i colori, tra cui i nuovi Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt, a cui si uniscono Fiord Blye, Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech, Graphene Grey, Taiga Grey e Magnetic Tech Matt.

Gli interni

Anche gli interni vengono rinnovati, migliorando in generale la qualità. Il volante include pulsanti sportivi dedicati, di serie nelle versioni DSG, per massimizzare il controllo e la facilità d’uso, mentre i sedili sportivi, avvolgenti, offrono maggiore comfort e stabilità per un’esperienza di guida di alto livello.

La scelta dei materiali non si limita a enfatizzare la qualità dell’abitacolo, ma abbraccia anche un approccio più sostenibile. Ad esempio, le superfici del cruscotto utilizzano un pattern parametrico tridimensionale per offrire una sensazione tattile e una qualità visiva unici. La console centrale è stata ridisegnata con una maggiore precisione nei dettagli e materiali migliorati, mentre gli accenti in rame posizionati intorno all’abitacolo, comprese le cornici delle bocchette dell’aria, aggiungono uno stile distintivo.

I citati sedili sportivi utilizzano rivestimenti in tessuto mentre i sedili a guscio possono essere rivestiti con il 73% di microfibra riciclata, con perforazioni laser progressive; o ancora pelle ecologica. Infine, i sedili CUPBucket, che combinano il tessuto centrale ultra-tecnico con microfibra riciclata e materiali aptici, saranno disponibili per la Cupra Leon VZ, offrendo una sensazione di seduta più bassa per una posizione di guida più ergonomica e sportiva.

Cupra ha anche svolto un importante processo di digitalizzazione, realizzando una nuova e migliorata interfaccia uomo-macchina implementata nel quadro strumenti digitale e nel nuovo infotainment con display più ampio, da 12,9 pollici e con slider retroilluminato. Il controllo del clima è ora integrato senza soluzione di continuità nello schermo principale dell’unità, rendendo tutte le funzioni e gli assistenti del veicolo accessibili con un solo clic, unendo le interazioni digitali e fisiche.

Ancora, la nuova Cupra Leon integra un nuovo sistema audio ad alta fedeltà opzionale con 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Sennheiser Mobility. Il potente sistema da 390 watt avvolge il guidatore e i passeggeri in un’esperienza sonora unica, sfruttando una tecnologia audio che incorpora il software Ambeo Concerto di Sennheiser, in grado di separare i componenti fondamentali della musica, inclusi diversi strumenti e informazioni sulla stanza, redistribuendoli in tutto l’abitacolo.

I nuovi motori

La nuova Cupra Leon propone otto motori diversi, nove per la hatchback che ha anche il motore 2.0 TSI da 300 CV e trazione anteriore.

La base è il 1.5 TSI da 150 CV con trasmissione manuale a sei marce. A salire, si ha il 2.0 TSI che può essere da:

204 CV con trasmissione automatica a doppia frizione a 7 marce e trazione integrale 4Drive;

o 265 CV con trasmissione automatica e trazione anteriore;

333 CV con DSG e 4Drive.

Il modello da 333 CV è l’alto di gamma, che aumenta di 33 CV rispetto al passato e aggiunge funzionalità come il Torque Splitter e il sistema frenante Akebono, optional, che ereditano dalla VZ5 da 390 CV.

Non mancano le proposte ibride: il mild hybrid 1.5 TSI da 150 CV, e le due PHEV basate sul 1.5 TSI con potenze da 204 a 272 CV. In entrambi i casi, la batteria da 19,7 kWh offre ora 100 km di autonomia su ciclo WLTP e supporta la ricarica in corrente continua fino a 50 kW.

Conclude l’offerta il diesel 2.0 TDI da 150 CV.

