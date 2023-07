Citroen C4 e C4 X 2023 hanno un motore più potente e un’autonomia estesa fino a 420 km. Disponibile inizialmente sul livello di allestimento Shine, questa nuova proposta si affianca all’attuale versione da 100 kW (136 CV) con un’autonomia fino a 360 km. Queste nuove versioni sono ordinabili a partire da 41.750 € IVA inclusa per ë-C4 e 41.800 € per ë-C4 X.

Citroen C4 e C4 X 2023: il nuovo propulsore

Il nuovo propulsore ad alte prestazioni può raggiungere un’autonomia di 420 km. Quest’incremento dell’autonomia di quasi il 17% rispetto alla prima generazione si basa sull’abbinamento tra una nuova batteria a chimica avanzata da 54 kWh e un nuovo motore più efficiente e potente che sviluppa 115 kW (156 CV), che garantiscono maggiore versatilità e piacere di guida.

Inizialmente disponibile solo sul livello Shine, questa nuova proposta completa l’attuale offerta elettrica di ë-C4 ed ë-C4 X, che abbina un motore da 100 kW (136 CV) a una batteria da 50 kW per un’autonomia fino a 360 km. La gamma beneficia quindi di una maggiore autonomia e di un accesso progressivo alla mobilità elettrica.

Il motore e la batteria di questa nuova catena di trazione elettrica sono stati progettati per essere più efficienti e beneficiano di importanti sviluppi tecnologici.

Il motore: un motore elettrico sincrono ibrido (HSM) da 115 kW o 156 CV, che ha sostituito il motore elettrico sincrono a magneti permanenti. Offre 15 kW (20 CV) in più, pur mantenendo un’elevata efficienza. Il motore è in grado di erogare una coppia di 260 Nm, immediatamente disponibile, per garantire una reattività immediata e il comfort di guida.

La batteria: una nuova batteria da 54 kWh, 4 kWh in più rispetto all’attuale offerta elettrica. Compatta e dotata di regolazione termica a circolazione di liquido e di una pompa di calore di serie, che favoriscono la ricarica rapida, ha una chimica diversa distribuita su 102 celle e 17 moduli.

Citroen C4 e C4 X 2023: la gamma

L’attuale gamma elettrica di ë-C4 e ë-C4 X è progettata per soddisfare le esigenze della vita quotidiana, e consente di offrire una soluzione di mobilità elettrica accessibile e adatta a tutti i tipi di viaggio.

Si basa ora su 2 offerte elettriche integrate nel miglioramento della gamma, sui livelli Feel, Feel Pack e Shine: un motore da 100 kW (136 CV) abbinato a una batteria da 50 kWh con un’autonomia fino a 360 km. Si tratta di un ottimo compromesso con un budget contenuto e la possibilità di coprire tutti i viaggi senza stress.

Sul livello Shine, un nuovo motore più potente ed efficiente da 115 kW (156 CV) e una batteria da 54 kWh con una nuova chimica, consentono a quest’offerta elettrica di proporre più piacere di guida, più autonomia e versatilità.

