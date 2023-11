Ha senso parlare ancora di citycar? Sì, specie se si parla delle citycar più economiche. E’ vero che molte negli ultimi anni sono uscite di produzione, è vero che ormai al loro posto stanno prendendo sempre più piede le microcar elettriche.

Ma è altrettanto vero che le citycar nel senso più classico del termine sono auto facili da usare nei contesti urbani e convenienti, alla portata di tutte le tasche, visto che il loro prezzo è al di sotto dei 20.000 euro. Inoltre, rimangono le vetture ideali per i neopatentati. Ecco, quindi, la classifica delle citycar più economiche sul mercato.

Le 10 citycar più economiche sul mercato

Citroën C3

Dopo l’uscita di produzione della C1, tocca alla Citroën C3 raccogliere l’eredità delle citycar del Double Chevron: la piccola francese presenta i caratteristici airbump laterali e nella versione benzina PureTech da 83 Cv ha un prezzo di 18.200 euro.

Toyota Aygo X

La Toyota Aygo X è costruita sulla stessa piattaforma della Yaris e viene spinta da un piccolo motore benzina 1.0 da 72 Cv. A differenza della sorella ibrida, la piccola giapponese parte da un prezzo più conveniente: 17.950 euro.

Fiat 500

Non poteva mancare nella classifica delle citycar più economiche la Fiat 500, che nella versione 1.0 Hybrid da 70 Cv ha un costo di listino di 17.700 euro. E’, non a caso, anche una delle auto ibride più economiche. Sempre, però, con il fascino del Cinquino.

Volkswagen up!

Modello entry level della gamma di Wolfsburg, la Volkswagen up!, con i suoi 3,60 metri, è una citycar per antonomasia. Con il motore 1.0 benzina da 65 Cv e 91 Nm di coppia, parte da un prezzo di 17.350 euro.

Lancia Ypsilon

Anche la Lancia Ypsilon è un grande classico tra le citycar, nonché l’unica esponente rimasta della gloriosa Casa torinese. La Lancia Ypsilon Hybrid, equipaggiata con lo stesso motore e lo stesso sistema ibrido leggero delle cugine Fiat, parte da un listino di 15.600 euro.

Fiat Panda

Stesso propulsore 1.0 Firefly e aiutino ibrido anche per la Fiat Panda, auto economica per eccellenza, che negli ultimi anni ha compiuto un salto in avanti anche a livello tecnologico. La Panda Hybrid ha un prezzo di partenza di 15.500 euro.

Renault Twingo

Trazione posteriore e piattaforma condivisa con la Smart per la Renault Twingo di ultima generazione, disponibile anche in versione elettrica: i 3,61 metri di lunghezza la rendono facilmente utilizzabile in città. La Equilibre, con motore benzina da 65 Cv , ha un prezzo di 15.350 euro.

Hyundai i10

Costruita sulla piattaforma della serie precedente, la Hyundai i10 è la citycar della Casa coreana: ha un passo di 2,43 metri e all’interno un sistema di infotainment rinnovato. Il prezzo di partenza della motorizzazione 1.0 da 67 Cv è di 14.750 euro.

Kia Picanto

Restiamo in Corea con la Kia Picanto, che è una delle citycar più economiche, con i 14.300 euro di listino della versione di ingresso Urban. Il motore è un 1.0 da 67 Cv, mentre al centro della plancia c’è il Kia Navigation sistem da 7 pollici.

Dacia Spring

Chiudiamo questa classifica con la Dacia Spring, unica elettrica tra le citycar economiche: in questo caso il prezzo di partenza è di 21.450 euro, ma con gli incentivi in vigore e la rottamazione si può arrivare a 16.450 euro, o addirittura a cifre inferiori con i bonus regionali.

Il design trae ispirazione da quello di un crossover, mentre il piccolo motore elettrico da 45 Cv è spinto da una batteria da 26,8 kWh.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED