Renault Twingo elettrica 2023: prezzo con incentivi e caratteristiche.

La Renault Twingo elettrica 2023 è la citycar a zero emissioni della Losanga, caratterizzata da un design sbarazzino e modaiolo, quattro diversi allestimenti e un motore elettrico che la rende ideale per i percorsi urbani.

Nata sulla stessa piattaforma elettrica della Smart, si distingue per la trazione e il propulsore posteriore, una buona dose di tecnologia, sulla scia di quella della sorella Zoe, e un’autonomia dichiarata di 189 km. Lunga 3,60 metri, ha un passo di 2,49 metri.

Il motore elettrico della Renault Twingo 2023

Il motore elettrico della Renault Twingo garantisce una potenza di 82 Cv, con una coppia di 160 Nm. E’ alimentato da una batteria di 22 kWh, che in mezzora presso le colonnine da 22 kW è in grado di rifornirsi fino a 80 km di autonomia. Il modello è parte della gamma E-Tech del marchio francese.

Prezzo della Renault Twingo Electric con gli incentivi

Il prezzo della Renault Twingo elettrica 2023 parte da 23.050 euro, che, con gli incentivi, la rendono una delle elettriche più convenienti. Quattro gli allestimenti, Authentic, Equilibre, Techno e Urban Night, con un listino che sull’allestimento top arriva a 26.350 euro, al netto delle agevolazioni.

Con gli incentivi statali il prezzo di Renault Twingo elettrica scende a 18.050 € in caso di rottamazione, oppure 20.050 € senza rottamazione. Per le auto elettriche infatti si possono utilizzare 5.000 € di incentivo con rottamazione del proprio usato, oppure 3.000 € se non si ha un usato da rottamare.

I progettisti francesi hanno riservato grande attenzione alla tecnologia: al centro della plancia spicca la presenza di uno schermo da 7 pollici, che consente di usufruire dei servizi connessi Renault Easy Connect e di connettere lo smartphone con Apple CarPlay e Android Auto.

Queste le principali dotazioni di serie della Twingo fin dalla versione base Authentic:

Luci diurne a Led

Kit riparazione pneumatici

Climatizzatore automatico

Limitatore di velocità

Sensori di pioggia

Comandi radio al volante

L’Equilibre aggiunge, tra gli altri equipaggiamenti:

Volante regolabile in altezza

in altezza Compatibilità con Android Auto e AppleCarPlay

La Techno e la top Urban Night, infine, si caratterizzano per:

Sedile conducente regolabile in altezza e sedile passeggero ripiegabile con funzione one-touch

con funzione one-touch Cruise Control

Parking camera

Sistema multimediale Easy Link 7″ con navigazione connessa e radio DAB.

