Quanto costa la nuova Fiat 600e, autonomia e com’è fatta

La Nuova Fiat 600e è la nuova auto elettrica di Fiat che segna il suo ritorno nel segmento B, migliorando tutti gli aspetti che i clienti amano di questa categoria: più spazio, maggiore autonomia e un’autentica sensazione di Dolce Vita. Entro la metà del 2024, Fiat completerà la gamma con l’offerta di una motorizzazione ibrida, offrendo ancora più scelta ai propri clienti.

Quanto costa la Nuova Fiat 600e?

La Nuova Fiat 600e offre due diverse versioni full-electric: La Prima e (600e)RED.

La versione La Prima, invece, offre il massimo in termini di stile, tecnologia e comfort, offrendo un’esperienza di guida immersiva nel concetto di Dolce Vita. La versione (600e)RED rappresenta la soluzione più accessibile, rivolta ai giovani clienti che cercano una mobilità ecocompatibile ed etica. Inoltre, questa versione rafforzala partnership con (RED), l’organizzazione che combatte l’AIDS e promuove un futuro più sostenibile.

Entrambe le versioni La Prima e (600e)RED sono già disponibili per gli ordini, con le prime vetture sul mercato italiano previste per la fine di settembre. Il prezzo di listino chiavi in mano di Fiat (600e)RED è di 35.950 €, che scende a 29.950 € grazie alle promozioni ed agli incentivi statali in caso di rottamazione, mentre per la top di gamma Fiat 600e La Prima il listino è di 40.950 €.

Per supportare i clienti nell’acquisto, è stata predisposta un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services. Questa soluzione, chiamata Fiat Go-Electric, offre tassi vantaggiosi e la possibilità di sostituire l’auto con un nuovo modello Fiat ogni anno, per adattarsi alle diverse esigenze di stile di vita. La Nuova Fiat (600e)RED può essere guidata a partire da 199 € al mese con Easy Wallbox inclusa e la flessibilità di scegliere di mantenere l’auto o passare a un nuovo modello dopo 12 mesi.

Autonomia di Fiat 600e, e tempi di ricarica

La Nuova Fiat 600e è dotata di batterie agli ioni di litio, con una capacità di 54 kWh, che garantiscono un’autonomia superiore a 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano.

Questo rende la Nuova Fiat 600e ideale sia per l’uso quotidiano in città che per le avventure fuoriporta durante il weekend. Inoltre, grazie a un sistema di ricarica rapida fino a 100 kW, è possibile ricaricare la batteria all’80% in meno di mezz’ora.

Non solo, la Nuova Fiat 600e offre ampia libertà di scelta grazie alle tre modalità di guida selezionabili: Eco, Normale e Sport. Questo consente di poter esprimere la propria personalità al volante.

Il design italiano

La 600e, definita “la sorella maggiore” della Fiat 500e, prende il nome dalla celebre 600 originale e offre uno stile giovane e cool. Il design degli interni e degli esterni incarna perfettamente la filosofia e la bellezza della Dolce Vita italiana. Il modello presenta una sezione anteriore dalle linee nitide, fari a LED, cerchi più grandi e dettagli eleganti, che sottolineano il tipico stile italiano.

La Nuova Fiat 600e rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti della città che per gli appassionati della vita all’aperto. Questo veicolo incarna perfettamente lo stile italiano e la sostenibilità che caratterizzano il marchio Fiat. Con un design elegante e accattivante, la Nuova Fiat 600e si fa notare ovunque vada.

La Nuova Fiat 600e è disponibile in una versione a 5 porte e offre tanto spazio all’interno. Con i suoi 5 posti e 15 litri di vani portaoggetti interni, questa vettura garantisce comfort a tutti i passeggeri. E’ possibile riporre comodamente i loro oggetti nel tunnel centrale intelligente, dotato di una copertura personalizzata e di portabicchieri flessibili. Inoltre, i vani portaoggetti anteriori offrono uno spazio di archiviazione ai vertici della categoria. Il bagagliaio, con una capacità di carico di 360 litri, è spazioso e allineato alle esigenze dei B-SUV.

Connettività e Sicurezza all’Avanguardia

La Nuova Fiat 600e è dotata di funzionalità all’avanguardia in termini di connettività e sicurezza. Il modello offre un sistema di assistenza alla guida di livello 2, che include Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Speed Assist, Blind Spot Detection, funzione Stop&Go, freno di stazionamento elettrico, frenata d’emergenza autonoma e Drowsy Driver Detection. Inoltre, i sensori a 360° e la videocamera posteriore a 180° aiutano a evitare ostacoli durante le manovre di parcheggio.

La Nuova Fiat 600e è la vettura ideale per coloro che desiderano unire stile italiano, sostenibilità e tecnologia avanzata nel segmento B. Con il suo design accattivante, spazio e comfort senza compromessi, prestazioni elettriche eccellenti e funzionalità all’avanguardia, questa vettura offre un’esperienza di guida unica nel panorama automobilistico.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.