U-BOAT Darkmoon Vintage: l’incontro tra tradizione e innovazione

U-BOAT lancia i nuovi orologi Darkmoon Vintage, due modelli che incarnano un viaggio emozionale nel passato attraverso il loro design retrò unito all’innovazione moderna. Questi orologi, disponibili in casse da 40 e 44mm, rappresentano la fusione perfetta tra il classicismo e l’avanguardia della tecnologia “Oil Immersion”.

La passione di Italo Fontana per gli strumenti d’epoca si riflette nei nuovi orologi Darkmoon. Con un design che attinge dai tachimetri d’auto d’epoca, dalle bussole di navigazione, dai vecchi indicatori radio e dagli altimetri dei biplani, questi orologi evocano un mondo retrò in chiave contemporanea.

Le casse degli orologi sono realizzate in acciaio trattato con PVD bronzo, rivestite manualmente con strati di vernici speciali per un effetto vissuto. I quadranti bombati si presentano in due versioni: una con numeri, indici e sfere in superluminova color bronzo su sfondo nero, e l’altra con sfondo bronzo e dettagli in rilievo in superluminova nera, accentuati da un effetto tridimensionale grazie alla tecnologia “Oil Immersion”.

Sul retro delle casse, il sistema di chiusura “Loking Ring System” e lo sportello a vite semplificano la sostituzione della batteria. Un QR code inciso al laser sul fondello offre un’esperienza digitale esclusiva, permettendo l’accesso all’universo U-BOAT.

Ogni orologio è completato da un cinturino in gomma vulcanizzata nera con il logo della Maison in rilievo. I Darkmoon Vintage di U-BOAT sono un’opera d’arte indossabile che trasporta gli appassionati in un viaggio temporale, mescolando passato e futuro. Questi orologi non sono solo strumenti per misurare il tempo, ma veri e propri racconti visivi che celebrano la storia e l’innovazione, trasformando ogni istante in un’esperienza emotiva e stilistica unica.

Copyright Image: Sinergon LTD