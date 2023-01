Il video spia della Ferrari Purosangue V12 in giro per Maranello

Il canale YouTube Varryx ha pubblicato un video con due Ferrari Purosangue V12 camuffati, ma ben riconoscibili nel design, portati sulle strade di Maranello per i test finali.

Il Ferrari Purosangue, primo SUV della storica azienda, sarà definitivamente in produzione nel corso del 2023, ma chi può permetterselo e vuole acquistarlo deve entrare in una lista d’attesa lunga fino a 4 anni.

Lo splendido sound del Ferrari Purosangue V12

Come dimostra il breve video, che dura poco meno di 3 minuti, almeno dal sound questo SUV sembra una vera Ferrari, in grado di farsi notare e nonostante tutto conquistare anche l’appassionato più scettico. Dalle immagini vediamo che l’auto è fondamentalmente pronta, il design mostrato negli scorsi mesi in foto è definitivo e si riconosce bene sia il muso appuntito, con la griglia in basso e il logo Ferrari; sia il posteriore morbido ed elegante, con i gruppi ottici tipicamente Ferrari e su sfondo scuro.

Il Ferrari Pursangue V12, come dice il nome, monta un motore 6,5 litri V12 privo di qualsiasi tipo di elettrificazione, in grado di erogare 725 CV e di garantire uno scatto 0-100 in 3,3 secondi, nonostante i 4,9 metri di lunghezza e la massa importante.

Si distingue inoltre per l’assenza di connettività, in linea con la filosofia tendenzialmente anti-conformista dell’azienda italiana, e per le forme da coupé che rendono difficile anche identificarlo come SUV. Al contempo a una bella forma coupé e quattro comodi posti. Il prezzo, lo ricordiamo, parte da 390.000 €.

—–

