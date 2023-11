I 5 grandi Suv a 7 posti più economici

Dire grandi Suv a 7 posti più economici può sembrare un paradosso. In realtà non è così: esistono infatti Sport Utility o modelli che presentano le caratteristiche della categoria di taglia XL, che offrono spazio a volontà anche per le famiglie numerose, ma allo stesso tempo contengono i prezzi sotto i 40.000 euro e, in alcuni casi, addirittura sotto i 30.000 euro. E per questo costituiscono un buon compromesso per chi deve gioco forza acquistare un’auto di grandi dimensioni.

Dopo aver approfondito quali sono i Suv compatti più convenienti, vediamo quali sono i grandi Suv a 7 posti più economici, le loro caratteristiche, i loro prezzi e le loro motorizzazioni. Che, nel caso delle versioni meno costose, si mantengono tradizionali.

I Suv 7 posti più economici sopra i 4 metri e mezzo

Seat Tarraco

Partiamo dalla Seat Tarraco, che è il modello più grande della Casa spagnola, con i suoi 4,74 metri di lunghezza. Un Suv che offre la terza fila di sedili e condivide la piattaforma Mqb-A con la Skoda Kodiaq e la Volkswagen Tiguan Allspace: La versione più economica è equipaggiata con un 1.5 benzina TSI da 150 Cv.

Di serie all’interno ci sono sia il virtual cockpit, sia il sistema di infotainment con display touch da 8 pollici per la navigazione. I prezzi partono da 35.150 euro.

DR 7.0

La più grande delle DR è la DR 7.0 che, pur essendo il modello più costoso della gamma del marchio molisano, è uno dei Suv oltre i quattro metri e mezzo più economici: il prezzo parte da 32.900 euro per la versione 1.5 Turbo DCT da 160 Cv.

La linea prende spunto da quella delle sorelle, anche se le dimensioni sono di taglia XL: 4,70 metri di lunghezza e 1,86 metri di larghezza, abbastanza per ospitare 7 passeggeri. Al centro della plancia, c’è un grande schermo LCD soft-touch da 12,3 pollici. Per le famiglie c’è anche la versione GPL, che però parte da un listino più elevato: 34.400 euro.

Renault Grand Scenic

Un classico dei grandi Suv più economici, come dice la parola stessa, è la Renault Grand Scenic, lunga 4,63 metri. Un modello che negli anni si è affermato come monovolume, ma che adesso, come la sorella Scenic, ha assunto i crismi e il design tipico dei Suv.

Attualmente sta uscendo dal mercato per lasciar spazio al nuovo corso del marchio transalpino, ma si trova ancora in concessionaria. Il prezzo parte da 30.400 euro per la versione TCe da 140 Cv.

Evo 7

Una delle novità del 2023 è la Evo 7, che con i suoi 4,8 metri di lunghezza si posiziona al top della gamma del brand. Disponibile nelle versioni a 6 o 7 posti, è equipaggiata con un motore benzina 1.5 da 174 Cv e parte da un listino di 29.900 euro.

Dacia Jogger

In vetta alla classifica dei grandi Suv più economici c’è la Dacia Jogger, che si presenta, anche in questo caso, come un incrocio tra la monovolume e la Sport Utility, ideale per le famiglie che hanno necessità di spazio e 7 posti.

Rispetto alle altre auto di questa classifica le dimensioni sono decisamente più contenute, 4,55 metri. I prezzi per la versione 1.0 TCe GPL partono da 16.250 euro, ma ci sono anche le versioni full hybrid benzina 1.6 da 141 Cv, acquistabili con poco più di 25.000 euro.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED