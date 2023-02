Dopo la CX-60 lanciata lo scorso anno, la Mazda CX-90 è il secondo modello, che offre una significativa evoluzione in termini di prestazioni ambientali e sicurezza e un maggiore piacere di guida.

Mazda CX-90: caratteristiche

La CX-90 è un SUV crossover basato sul concetto “For the Voyage of Your Life” (“Per il viaggio della tua vita”), e vanta tre file di sedili, il nuovo suv offre quindi maggiori prestazioni in fatto di comfort, funzionalità e sicurezza, rendendo più divertente la guida e più piacevole il viaggiare con tanti amici e familiari. Questo nuovo modello debutterà questa primavera negli Stati Uniti.

Il design della CX-90 esprime una sensazione di vitalità che ha le proprie radici nel design Kodo “Soul of Motion” di Mazda. Il concetto della sottrazione dà origine a una forma semplice e realizza proporzioni dinamiche e imponenti. L’interno è in ogni aspetto espressione dell’estetica giapponese, che unisce in uno spazio ordinato ed elegante il dinamismo della luce e dei materiali naturali.

Per quanto riguarda il powertrain, Mazda proporrà un nuovo motore turbo a benzina a sei cilindri in linea da 3,3 litri potenziato da un sistema mild ibrido da 48 volt, e un sistema ibrido plug-in e-Skyactiv PHEV che comprende un motore a benzina quattro cilindri in linea da 2,5 litri.

Lo spazio degli interni è stato ampliato attorno a tutti i sedili. La terza fila è concepita per tre passeggeri ed è dotata di proprie bocchette per la climatizzazione. Inoltre, la migliorata configurazione della CX-90 ne rafforza le prestazioni di traino, il che insieme ad altri accorgimenti ne aumenta la funzionalità, consentendo al conducente e ai passeggeri di godere durante la marcia di una varietà di esperienze.

Inoltre, l’inclusione della funzione di visione a 360° See-Through View, in grado di far distinguere in modo intuitivo le informazioni necessarie per manovrare la vettura, nonché un ampio Active Driving Display supportano il funzionamento sicuro del veicolo e migliorano la tranquillità del conducente.

