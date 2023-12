Perini Navi sailing yacht 60 metri: nel cuore di Marina di Carrara, il cantiere è testimone della nascita del quarto yacht a vela di 60 metri, una creazione distintiva del marchio, appartenente a The Italian Sea Group. Questa imbarcazione è il frutto di una collaborazione con Ron Holland, maestro nell’architettura navale, che ha sapientemente delineato le sue linee.

Il 60 metri Perini Navi incarna il sogno di ogni navigatore, offre un’esperienza di vela all’insegna della sicurezza, del comfort e dell’efficienza. L’uso innovativo dell’alluminio per lo scafo e la sovrastruttura, una stazza lorda sotto i 500 GT e un dislocamento approssimativo di 570 tonnellate, rendono questo yacht un capolavoro in termini di design e funzionalità. Gli alberi, bomi e sartiame realizzati in fibra di carbonio sono solo una piccola parte delle sue caratteristiche innovative.

Un importante rinnovamento è stato apportato al sistema velico, progettato per facilitare le manovre e ottimizzare velocità e performance. Inoltre, questo yacht è dotato di un sistema di dynamic positioning di ultima generazione, che permette di mantenere autonomamente la posizione e direzione senza necessità di ancoraggio.

Il design interno è un altro aspetto rivoluzionario di questo yacht. Remy Tessier, il designer francese noto per la sua capacità di fondere modernità e tradizione, ha creato un ambiente interno che esalta eleganza e comfort. Questo spazio lussuoso, ma non ostentato, comprende una suite riservata all’armatore e cinque cabine ospiti, ognuna caratterizzata da una raffinatezza unica.

Recentemente, il cantiere ha concluso l’ottimizzazione degli impianti e si appresta ora a iniziare l’allestimento e l’alberatura. Il varo dello yacht e la sua consegna sono attesi per la fine del 2024.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD