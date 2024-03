Il nuovo Mido Ocean Star GMT Special Edition 2024 celebra l’80 anniversario di un’icona di stile nel mondo degli orologi sportivi.

Mido celebra l’80° anniversario della sua iconica collezione Ocean Star con il lancio di un’edizione speciale che incarna l’essenza della sua maestria. Il nuovo Ocean Star GMT si caratterizza per un design che fonde il fascino vintage con funzionalità all’avanguardia.

Il nuovo Ocean Star GMT ha un quadrante blu navy abbellito da indici argentati a forma di denti di squalo, che evocano l’immensità degli oceani e le avventure nautiche. L’orologio, che spicca per il suo look versatile, può essere indossato con un bracciale in acciaio inossidabile oppure con un cinturino intercambiabile Nato, adattandosi perfettamente a ogni contesto, dalla vita urbana alle esplorazioni marittime.

Da quando fu lanciata nel 1944, la collezione Ocean Star ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo degli orologi sportivi, grazie alla sua affidabilità incrollabile. L’invenzione del sistema Aquadura negli anni ’30 ha posto le basi per l’impermeabilità che caratterizza questi orologi, un’eredità che viene celebrata con questa edizione speciale del suo 80° anniversario, che non solo rende omaggio al design storico ma lo arricchisce con tecnologie moderne e materiali di alta qualità come il Super-LumiNova, l’acciaio inossidabile e il vetro zaffiro.

La funzione GMT dell’Ocean Star, insieme alla sua leggibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione, rende questo orologio un compagno insostituibile per chi ama viaggiare. Indica due fusi orari: le lancette con taglio diamante del modello indicano le ore e i minuti, mentre la lancetta rossa laccata indica il secondo fuso orario sul rehaut. Infine, il suo design estremamente pratico presenta anche la data in una finestrella a ore 3.

I dettagli argentati sul quadrante blu navy e gli accenti nautici sottolineano la sua appartenenza al mondo del mare, mentre la sua cassa robusta di 40,5 mm e il movimento automatico con riserva di carica di 80 ore assicurano prestazioni affidabili in ogni situazione. L’orologio offre un’impermeabilità fino a 200 m, come sempre segnalata dal simbolo della stella marina inciso sul retro dell’orologio.

Presentato in una confezione esclusiva, l’Ocean Star GMT di Mido è un vero e proprio strumento per i viaggiatori e gli esploratori del mare, resistente e affidabile, grazie anche alla corona e al fondello a vite, oltre al movimento automatico Calibro 80 e alla spirale Nivachron antimagnetica. La stella marina incisa sul retro dell’orologio simboleggia l’appartenenza a una collezione che ha navigato attraverso decenni di storia orologiera, continuando a brillare per innovazione e stile.

