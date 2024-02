I parigini hanno votato per rendere più alti i parcheggi per le auto pesanti, anche elettriche, che pagheranno fino a 18 € l’ora

Alla fine, il referendum per penalizzare i SUV a Parigi c’è stato. E alla fine, seppur con il 54% e con 78.121 votanti su circa 1,4 milioni aventi diritto, Parigi applicherà una tariffa di parcheggio tre volte superiore rispetto alle altre vetture. È importante notare, però, che questa tassa aggiuntiva sarà applicata solo ai visitatori e non alle auto dei residenti.

La decisione, che molti potrebbero considerare opinabile, in ogni caso è da ammirare quantomeno per il coinvolgimento dei cittadini. Va detto, però, che anche se sulla carta mira ai SUV, in realtà è una tariffa sul peso, e quindi andrà a penalizzare moltissime auto in commercio, sia termiche che soprattutto elettriche.

Come cambierà Parigi per chi guida i SUV

Questa mossa è stata accolta con reazioni contrastanti. I sostenitori dei SUV vedono la decisione come una “crociata contro le automobili”, mentre coloro favorevoli ad avere sempre meno auto in città la accolgono favorevolmente. Nei giorni precedenti al voto, attivisti ambientali hanno affisso manifesti con la scritta “La strada è nostra” per sostenere la causa.

La diatriba non si limita alla validità della misura, ma si estende anche al testo del referendum. In Francia come in Italia, i quesiti referendari possono essere complicati e controversi, e la discussione sulla formulazione delle domande ha contribuito a alimentare la polarizzazione tra i sostenitori e gli oppositori della tassa di parcheggio per i SUV. Molti inoltre sono rimasti scontenti del fatto che la misura si applichi “solo” ai non residenti.

L’approvazione del referendum, comunque, fa sì che le auto più pesanti, pagheranno parcheggi a un prezzo triplo rispetto a quello attuale, fino a 18 € l’ora, con l’obiettivo di ridurne il traffico. Nello specifico, la misura si applica ad auto endotermiche o ibride plug-in di peso pari o superiore a 1,6 tonnellate e veicoli elettrici di peso pari o superiore alle due tonnellate. Considerando quanto i veicoli moderni, e non solo i SUV o quelli elettrici, siano pesante, è facilmente intuibile che Parigi voglia privilegiare le auto piccole e leggere.

Come detto, il loro parcheggio sarà tre volte tanto, tanto da passare dai 6 € l’ora attuali (comunque già alti) a ben 18 € l’ora per i quartieri centrali e a 12 € l’ora per i quartieri periferici, cioè dal 12° al 20° arrondissement. Una misura che potrebbe essere guardata anche da altri, e in particolare Milano, dove però potrebbe essere introdotta direttamente “senza passare dal Via”, per usare un lessico da Monopoly. Ovvero, senza referendum.

Copyright Image: Sinergon LTD