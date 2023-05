Peugeot 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6 montano la nuova motorizzazione che sfrutta un sistema a 48v con una compatta batteria ed un motore elettrico integrato nel nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti, per elevare il piacere di guida e ridurre consumi ed emissioni. Al debutto sui SUV 3008 e 5008, il prezzo di listino parte da 37.520 e 40.670 euro rispettivamente.

Peugeot 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6: prezzi e caratteristiche

Il sistema ibrido Peugeot a 48V dei nuovi 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6 è composto da un motore a benzina PureTech di nuova generazione da 136 CV abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti che integra un motore elettrico.

Grazie a una batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia offre una coppia supplementare a bassi regimi e una riduzione del consumo di carburante fino al 15%. Nella guida urbana con il sistema Hybrid può quindi funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica a zero emissioni.

Disponibile in 3 diversi livelli di allestimento, nuovo 3008 Hybrid 136 e-DCS6 ha un listino di 37.520 euro per l’allestimento Active Pack, 40.570 per l’Allure Pack e 42.520 euro per il top di gamma GT.

Il più grande 5008 a 7 posti, anch’esso disponibile in 3 allestimenti, ha invece un listino di 40.670 euro per l’allestimento Active Pack, 43.720 per l’Allure Pack e 45.67’ per il GT.

