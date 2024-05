BYD SEAL U DM-i: la prova su strada del SUV plug-in hybrid

La BYD SEAL U DM-i è un SUV plug-in hybrid che combina tecnologia elettrica e ibrida: la nostra prova su strada e le caratteristiche di questo nuovo modello.

Il colosso cinese BYD, Build Your Dreams, continua nella propria espansione in Italia ed Europa, con la BYD SEAL U DM-i, un SUV plug-in hybrid decisamente particolare. Con una combinazione avanzata di tecnologia elettrica e ibrida, offre tre modalità di guida che ottimizzano l’efficienza energetica e le prestazioni. Ecco com’è andata la prova su strada.

BYD SEAL U DM-i: me la consigli?

Il nome è fin troppo lungo e ricco di sigle: BYD SEAL U DM-i non è facile da ricordare e pronunciare. Effettivamente si tratta di un acronico che ci racconta di quanto sia importante la tecnologia a bordo.

La Dual Mode Intelligent (DM-i) ottimizza l’uso dei motori elettrico e termico, garantendo un’efficienza elevata e un’autonomia che soddisfa diverse esigenze. Le tre versioni disponibili (Boost, Comfort e Design) offrono opzioni per chi cerca una buona combinazione di prestazioni, autonomia elettrica e trazione integrale.

Gli interni spaziosi e ben rifiniti, insieme al sistema di infotainment avanzato con schermo rotabile da 15,6 pollici e aggiornamenti OTA, assicurano un comfort elevato e un’esperienza di guida moderna e connessa. Le funzioni di assistenza alla guida di livello 2, come il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia, rendono la SEAL U DM-i sicura e piacevole da guidare.

Il prezzo di partenza di 39.000 euro per la versione Boost e 47.800 euro per la Design è competitivo, e l’auto è incentivabile con i nuovi incentivi governativi. La garanzia di 6 anni o 150.000 km sul veicolo e di 8 anni o 200.000 km sulla batteria, insieme a una solida rete di assistenza, aggiungono ulteriore valore.

Te la consiglio se cerchi un’auto comoda, diversa dal solito e se apprezzi l’innovazione tecnologica e la possibilità di viaggiare in modalità elettrica. La BYD SEAL U DM-i è una scelta valida e competitiva nel mercato delle plug-in hybrid.

Design e comfort della BYD SEAL U DM-i

Il design del SUV richiama quello della berlina Seal, con riferimenti dalle forme marine secondo il concept Ocean Aesthetic. L’anteriore presenta una distintiva forma a X tra prese d’aria e gruppi ottici, con luci diurne separate poste inferiormente. La linea di cintura è marcata e i cerchi in lega sono da 19 pollici su tutte le versioni. Il posteriore è caratterizzato da gruppi ottici coast-to-coast uniti da una barra a LED. L’apertura del baule è elettrificata e la capacità del bagagliaio è di 425 litri, espandibile a 1440 litri con i sedili abbattuti.

All’interno, il volante a tre razze ha finiture in alluminio, la strumentazione è da 12,3 pollici e il display centrale ruotabile da 15,6 pollici supporta aggiornamenti OTA e connessione wireless per Apple CarPlay e Android Auto. I sedili in pelle vegana sono ventilati e riscaldati, e l’aria condizionata può essere programmata da remoto. Il sistema di infotainment include applicazioni come Spotify, Amazon Music e il manuale di istruzioni digitali.

Le motorizzazioni

La BYD SEAL U DM-i sarà disponibile in tre versioni: Boost, Comfort e Design. La versione Boost e la Comfort hanno la trazione anteriore, con un motore termico aspirato da 98 cavalli e un motore elettrico da 197 cavalli.

La batteria della Boost è da 18,3 kWh, offrendo un’autonomia elettrica di 80 km, mentre la Comfort, disponibile successivamente, avrà una batteria maggiorata da 26,6 kWh, garantendo un’autonomia elettrica di 125 km.

La versione Design, invece, presenta la trazione integrale, con un motore termico turbo da 130 cavalli, un motore elettrico anteriore da 204 cavalli e un motore elettrico posteriore da 163 cavalli, con una batteria da 18,3 kWh e un’autonomia elettrica di 70 km. Le dimensioni del SUV sono di 4,77 m in lunghezza, 1,89 m in larghezza e 1,67 m in altezza, con un passo di 2,76 m.

Come funziona l’ibrido plug-in

Il sistema DM-i di BYD, ovvero Dual Mode Intelligent, permette tre modalità di guida: Full Electric, Hybrid Serie e Hybrid Parallela.

In modalità Full Electric, l’auto funziona come un veicolo elettrico puro. In modalità Hybrid Serie, il motore elettrico alimenta la trazione mentre il motore termico carica la batteria quando necessario. In modalità Hybrid Parallela, entrambi i motori (elettrico e termico) partecipano alla trazione, con il termico che ricarica la batteria se necessario. Questa tecnologia ottimizza l’efficienza, con il motore termico che ha un’efficienza del 43% e un’efficienza totale del sistema di circa il 97%.

Prestazioni ed autonomia

La versione Boost accelera da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 170 km/h. La versione Design, più potente, accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. La batteria della Boost e della Design è da 18,3 kWh, mentre quella della Comfort sarà da 26,6 kWh.

L’autonomia dichiarata per la Boost è di 80 km in modalità elettrica, 125 km per la Comfort e 70 km per la Design. Tutte le versioni possono essere ricaricate in corrente alternata fino a 11 kW e in corrente continua fino a 18 kW, con la possibilità di passare dal 30% all’80% di carica in 35 minuti.

Come va su strada

Nella nostra prova primo contatto, la BYD SEAL U DM-i ha dimostrato nel centro di Roma una guida fluida e confortevole, adattandosi perfettamente sia all’uso urbano. In modalità elettrica, l’auto offre un’esperienza di guida silenziosa e priva di vibrazioni, anche sui temibili sanpietrini. La risposta dell’acceleratore è immediata, garantendo un’ottima reattività nei cambi di velocità.

Quando si passa alla modalità ibrida, la transizione tra il motore elettrico e quello termico è praticamente impercettibile, grazie alla gestione intelligente del sistema DM-i. L’assetto dell’auto è tarato per privilegiare il comfort, con sospensioni morbide che assorbono bene le asperità della strada.

Nonostante la sua configurazione non sportiva, la SEAL U DM-i mostra una buona stabilità in curva e un comportamento prevedibile anche nelle curve più strette, sebbene presenti un leggero rollio dovuto alla sua taratura orientata al comfort. Il volante offre un feedback adeguato, con la possibilità di regolazioni per una guida più sportiva o confortevole, a seconda delle preferenze.

La frenata è progressiva e ben modulata, con un pedale del freno che offre un buon feeling. La rigenerazione dell’energia in frenata è efficace, contribuendo a mantenere la batteria carica senza essere invasiva.

Listino prezzi

La BYD SEAL U DM-i si posiziona come un’opzione interessante nel mercato delle plug-in hybrid, con una tecnologia avanzata che privilegia la trazione elettrica. Con prezzi a partire da 39.000 euro per la versione Boost e 47.800 euro per la Design, rappresenta una scelta competitiva per chi cerca una vettura ibrida con una forte componente elettrica. Con il suo design elegante, comfort elevato e prestazioni solide, la SEAL U DM-i è pronta a sfidare molte altre ibride plug-in sul mercato italiano.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD