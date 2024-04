Audi Q6 e-tron 2024 debutta in anteprima mondiale in occasione della Milano Design Week.

Il SUV a elettroni dei quattro anelli è proposto in due powertrain contraddistinti dalla trazione integrale quattro elettrica: Audi Q6 e-tron quattro può contare su di una potenza massima di 387 CV, mentre la variante sportiva Audi SQ6 e-tron quattro si avvale di 517 CV in modalità boost. Complice la batteria agli ioni di litio con capacità nominale di 100 kWh, l’autonomia si attesta rispettivamente a 625 chilometri e 598 chilometri. Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW (di serie) è possibile ripristinare sino a 255 km di autonomia in 10 minuti presso una stazione HPC.

Gli interni di Audi Q6 e-tron si caratterizzano per l’Audi Digital Stage, che caratterizza profondamente il layout della plancia, si compone dell’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e del display curvo MMI da 14,5 pollici con tecnologia Oled, inclusi sin dal primo livello di allestimento, dell’head-up display con realtà aumentata e dello schermo del passeggero anteriore da 10,9 pollici – di serie per le versioni S line edition e sport attitude – dando vita a un vero e proprio palcoscenico digitale.

Audi Q6 e-tron è proposta nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition. Sin dal primo livello di allestimento sono incluse, in aggiunta ai citati Audi virtual cockpit plus e al display curvo MMI con tecnologia Oled, dotazioni di pregio quali l’infotainment MMI experience Plus corredato della navigazione MMI plus con MMI touch, il climatizzatore automatico a tre zone, l’Audi Sound System da 180 Watt, l’Audi phone box light per la ricarica induttiva dello smartphone e la smartphone interface che trasferisce l’ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display dell’auto e integra l’app store in vettura. Completano l’allestimento d’ingresso la radio digitale DAB+, i cerchi in lega da 18 pollici e la ricarica in DC sino a 270 kW.

La versione S line, top di gamma, si fregia di serie dell’estetica dedicata, dello schermo del passeggero anteriore, dei proiettori a Led Audi Matrix, dell’assetto sportivo e dei cerchi in lega da 20 pollici. Degno di nota il pacchetto Tech Pro che racchiude la summa delle dotazioni tecniche e digitali della vettura, incluse le sospensioni pneumatiche adattive.

Audi SQ6 e-tron quattro, disponibile nelle versioni SQ6 e sport attitude, si avvale di serie della caratterizzazione estetica S, dell’assetto, del volante e dei sedili sportivi nonché dei cerchi in lega da 20 pollici. Dotazioni di pregio cui l’allestimento top di gamma sport attitude aggiunge le sospensioni pneumatiche adattive dalla taratura specifica, foriere di una variazione dell’altezza da terra entro un range di 65 mm, i proiettori a Led Audi Matrix, i gruppi ottici posteriori Oled e lo schermo del passeggero anteriore.

Audi Q6 e-tron quattro e Audi SQ6 e-tron quattro sono disponibili con prezzi a partire da, rispettivamente, 79.500 euro e 97.200 euro. Le versioni top di gamma Audi Q6 e-tron quattro S line edition e Audi SQ6 e-tron quattro sport attitude sono proposte a, rispettivamente, 86.500 euro e 104.200 euro.

Fonte Audi

Copyright Image: Sinergon LTD