Audi Q6 e-tron: la più interessante delle elettriche tedesche?

La nuova Audi Q6 e-tron è disponibile in Italia da 79.500 €, e ha molte caratteristiche che la rendono un’elettrica tedesca degna di attenzione

C’è voluto un po’, ma la Audi Q6 e-tron è stata ufficialmente presentata. Ne conoscevamo già quasi ogni aspetto, grazie alle foto camuffate sulle isole Faroe e alla presentazione degli interni al Salone di Monaco 2023. L’auto è ora pronta per il mercato europeo, compresa l’Italia dove è disponibile a partire da 79.500 € con le prime consegne previste entro l’estate.

È il secondo modello a sorgere sulla nuova piattaforma PPE, dopo la nuova Porsche Macan rispetto a cui la Q6 presenta un’autonomia leggermente maggiore.

Audi Q6 e-tron: 388 CV e 617 km di autonomia

La Q6 e-tron è la prima Audi su piattaforma PPE, sviluppata in stretta collaborazione con Porsche, e che sarà la base anche della ben più interessante Audi A6 e-tron, di cui noi avevamo parlato in tempi non sospetti.

La piattaforma può essere adattata per ospitare diverse dimensioni di batteria e la distanza tra gli assi può variare nei modelli futuri. Questa piattaforma segna un salto in avanti in termini di prestazioni rilevanti per le auto elettriche, in particolare per gli aspetti più critici come l’autonomia e la ricarica.

La nuova architettura sfrutta la tecnologia a 750V, che permette di ricaricare fino a 270 kW la nuova batteria da 94,9 kWh a 12 moduli e 180 celle presente sulle versioni più potenti, ovvero la Q6 e-tron Quattro e la SQ6.

La gigantesca batteria promette fino a 617 km, mentre sono previste anche versioni con batterie meno capienti che arriveranno prossimamente. La ricarica richiede 21 minuti per recuperare dal 10 all’80%, in linea con le vetture elettriche con questi sistemi, mentre alle stazioni più lente è in grado di attivare la ricarica modulare, in modo che la batteria si “divida” in due parti, ognuna con ricarica fino a 135 kW.

Per quanto riguarda la potenza, la Q6 e-tron Quattro arriva a 388 CV, mentre la SQ6 e-tron raggiunge i 517 CV, con tempi 0-100 rispettivamente di 5,9 e 4,3 secondi. Molto interessante la velocità massima di 230 km/h.

Il recupero dell’energia, che raggiunge nuovi livelli con l’architettura PPE, può essere effettuata su entrambi gli assi. Il pedale del freno, che è del tipo “by wire” senza connessioni meccaniche, può recuperare fino a 220 kW, cosa che distingue l’alta efficienza promessa dalla Q6 e-tron. Audi stima che il meccanismo di recupero sarà sufficiente per il 95% delle frenate nella guida quotidiana.

Interni “digitali”

Audi Q6 e-tron misura 4,7 metri in lunghezza, 1,9 metri in larghezza e si innalza per 1,6 metri in altezza e passo di 2,9 metri.

Il bagagliaio può contenere tra i 526 e i 1.529 litri a seconda della configurazione dei sedili, e nella parte anteriore c’è un “frunk” che contribuisce con ulteriori 64 litri.

Gli interni potevano essere studiati meglio, perché costituiti da tre display di cui il terzo non sembra avere continuità con gli altri due. Ma a parte questo, si sente la qualità dei materiali. Di fronte al conducente è visualizzata digitalmente le informazioni di guida su uno schermo da 11,9″, a cui si unisce schermo per l’infotainment da 14,5″.

Infine, è disponibile uno schermo per il passeggero, da 10,9”, che non può essere visto dal conducente. Da qui è possibile guardare film o altro senza distrarre la persona al volante. Optional l’head up display con realtà aumentata che proietta le informazioni direttamente sul parabrezza.

I fari utilizzano sia la tecnologia Matrix-LED che OLED, e le funzioni sono grossolanamente suddivise in due categorie – personalizzazione e comunicazione. I fari Matrix-LED si possono personalizzare con diverse animazioni e schemi tramite un controllo unico dei singoli diodi, come avviene anche su Q4 e-tron.

